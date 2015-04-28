به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در دومین روز کاری در نیویورک برای شرکت در اجلاس بازنگری NPT ساعت اولی ساعت ۹/۳۰ امروز به وقت محلی با همتای اتریشی خود دیدار و گفتگو می کند.

ظریف ساعت 16 نیز در حاشیه این اجلاس در استودیوی شبکه بلومبرگ با چارلی رز، خبرنگار این رسانه مصاحبه خواهد کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در پایان ساعت 20(به وقت محلی) امشب با فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو خواهد داشت.

وی روز گذشته نیز با همتایان خود در محل سازمان ملل دیدار کرده و گفتگویی یک ساعت‌ و نیمه در رزیدانس سفیر ایران در سازمان ملل با جان کری داشت.

قرار است ادامه نگارش متن توافق نهایی در نیویورک از فردا با حضور اعضای تیم های مذاکره‌کننده هسته‌ای از سر گرفته شود.