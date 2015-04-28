به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری بعد از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح طرح سامد در استان فارس، تاکید کرد: از موقعی که طرح ۱۱۱ آغاز به کار کرده ۳۰ هزار ۹۳ ارتباط برقرار شده که ۲۳ درصد از آن مربوطه به درخواست های مالی بوده است.

وی تصریح کرد: مابقی در خواستهای مردم از طریق این سامانه مربوط به حوزه های مختلفی از جمله اشتغال، مسکن، دارو و درمان بوده است.

معاون اجرایی رئیس جمهور افزود: چهار درصد این ارتباط شکایت مردم از دستگاههای اجرایی بوده که مورد بررسی قرار می گیرد.

شریعتمداری تاکید کرد: به طور حتم کد رهگیری در اخیتار مراجعه کنندگان است تا بتوانند از این طریق مباحث مطرح شده خود را مطرح کنند.

وی با اشاره به اینکه برخی از درخواستها در زمان اندک قابل رسیدگی نیست، گفت: سعی می شود به همه مباحث مطرح شده رسیدگی شود اما یک حوزه هایی مثال اشتغال به ایجاد زیر ساخت های کلی از جمله سرمایه گذاری نیازمند است که تلاش دولت برای جذب سرمایه گذار بسیار بوده است.

معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه عزت مردم باید حفظ شود، گفت: این روش جایگزین دریافت نامه از مردم شده تا عزت مردم حفظ شود.

شریعتمداری تاکید کرد: امیدوارم سامانه ۱۱۱ باعث خیر و برکت برای حل مشکلات مردم فارس باشد.

شریعتمداری تصریح کرد: این سامانه در تمام طول سال فعال است اما در زمان سفر این سامانه فعال تر می شود به گونه ای که امروز در استان فارس یک هزار و ۲۰۰ نفر در این سامانه فعال هستند.