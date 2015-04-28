به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا سعیدی نیا ظهر امروز در جلسه كاركرد حفاظت از تالاب ها و سواحل خوزستان اظهار كرد: وضعیت منطقه، كشاورزی، محیط زیست و محدودیتی كه در زمین های كشاورزی غرب شهید باكری ایجاد شده است باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.

وی افزود: بعد از ساخت این دژ محدودیت هایی برای كشاورزان منطقه ایجاد شده است. دلیل مخالفت محیط زیست با كشاورزی كه شغل مردم منطقه بوده این است كه آب موجود در تالاب كفاف كشاورزی مردم را نداده و باید به عنوان سهمیه تالاب استفاده شود.

فرماندار هویزه تصریح كرد: انتظار ما از كارگروه این است كه حق آبه تالاب را برای مردم تامین كنند چون كشاورزی مردم این منطقه برای آنها امرار معاش محسوب می شود.

سعیدی نیا عنوان كرد: اگر موانع و محدودیت های كشاورزی كه برای مردم منطقه ایجاد شده را برداریم، علاوه بر اینكه از محصولات كشاورزی بهره مند می شویم برای ساكنان این منطقه نیز به معنای ایجاد انگیزه و ماندگاری است.

وی در پایان گفت: لازم است محدودیت های ایجاد شده در منطقه برای كشاورزان برداشته شود تا آسیبی به وضعیت اقتصادی این مردم و كشاورزی استان وارد نشود.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز استاندار خوزستان به همراه اصحاب رسانه، معاون برنامه ریزی، معاون عمرانی، مسئولان آب و برق، مسئولان محیط زیست، مسئولان جهاد كشاورزی، فرمانداران دشت آزادگان و هویزه و برخی دیگر از مسئولان استانی و محلی از قسمت های مختلف تالاب هورالعظیم بازدید كرد.