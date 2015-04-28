برنامه کامل جام اعلام شد/ ایران - اسپانیا؛ ۱۹ تیر در اولین بازی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعهکشی رقابتهای فوتبال ساحلی ۲۰۱۵ عصر امروز سهشنبه در شهر ساحلی اسپینهو پرتغال برگزار شد که تیم ایران در گروه C با تیمهای برزیل، مکزیک، اسپانیا همگروه شد. در این مراسم پری شهریاری رئیس کمیته فوتبال ساحلی حضور داشت.
طبق برنامه اعلام شده، تیم فوتبال ساحلی ایران در نخستین دیدارش در این رقابتهای روز جمعه ۱۹ تیرماه برابر اسپانیا قرار میگیرد، سپس روز یکشنبه ۲۱ تیرماه برابر برزیل صف آرایی کرده و در بازی آخر خود در مرحله گروهی، روز سهشنبه ۲۳ تیرماه مقابل مکزیک به میدان میرود. هدایت تیم ملی فوتبال ساحل ایران بر عهده مارکو اوکتاویو است.
گروهبندی کامل این رقابتها به شرح زیر است:
گروه A: پرتغال، ژاپن، آرژانتین و سنگال
گروه B: سوئیس، عمان، ایتالیا و کاستاریکا
گروه C: برزیل، مکزیک، اسپانیا و ایران
گروه D: روسیه، تاهیتی، پاراگوئه و ماداگاسکار
همچنین برنامه کامل این رقابتها به شرح زیر است: (ساعت بازیها به وقت محلی است)
مرحله گروهی:
پنجشنبه - ۱۸ تیرماه
گروه A:
* پرتغال - ژاپن، ساعت ۱۴:۳۰، ورزشگاه پرایا دابایا (بازی افتتاحیه)
* آرژانتین - سنگال، ساعت ۱۶، ورزشگاه پرایا دابایا
گروه B:
* ایتالیا - کاستاریکا، ساعت ۱۳، ورزشگاه پرایا دابایا
* سوئیس - عمان، ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه پرایا دابایا
جمعه - ۱۹ تیرماه
گروه C:
* اسپانیا - ایران، ساعت ۱۳، ورزشگاه پرایا دابایا
* برزیل - مکزیک، ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه پرایا دابایا
گروه D:
* روسیه - تاهیتی، ساعت ۱۴:۳۰، ورزشگاه پرایا دابایا
* پاراگوئه - ماداگاسکار، ساعت ۱۶، ورزشگاه پرایا دابایا
شنبه - ۲۰ تیرماه
گروه A:
* سنگال - پرتغال، ساعت ۱۴:۳۰، ورزشگاه پرایا دابایا
* آرژانتین - ژاپن، ساعت ۱۶، ورزشگاه پرایا دابایا
گروه B:
* ایتالیا - عمان، ساعت ۱۳، ورزشگاه پرایا دابایا
* سوئیس - کاستاریکا، ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه پرایا دابایا
یکشنبه - ۲۱ تیرماه
گروه C:
* اسپانیا - مکزیک، ساعت ۱۳، ورزشگاه پرایا دابایا
* برزیل - ایران، ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه پرایا دابایا
گروه D:
* روسیه - ماداگاسکار، ساعت ۱۴:۳۰، ورزشگاه پرایا دابایا
* پاراگوئه - تاهیتی، ساعت ۱۶، ورزشگاه پرایا دابایا
دوشنبه - ۲۲ تیرماه
گروه A:
* پرتغال - آرژانتین، ساعت ۱۴:۳۰، ورزشگاه پرایا دابایا
* سنگال - ژاپن، ساعت ۱۶، ورزشگاه پرایا دابایا
گروه B:
* کاستاریکا - عمان، ساعت ۱۳، ورزشگاه پرایا دابایا
* سوئیس - ایتالیا، ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه پرایا دابایا
سهشنبه - ۲۳ تیرماه
گروه C:
* ایران - مکزیک، ساعت ۱۳، ورزشگاه پرایا دابایا
* برزیل - اسپانیا، ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه پرایا دابایا
گروه D:
* روسیه - تاهیتی، ساعت ۱۴:۳۰، ورزشگاه پرایا دابایا
* پاراگوئه - ماداگاسکار، ساعت ۱۶، ورزشگاه پرایا دابایا
مرحله یکچهارم نهایی:
پنجشنبه - ۲۵ تیرماه
* بازی شماره ۲۵: تیم اول گروه C - تیم دوم گروه D، ساعت ۱۴، ورزشگاه پرایا دابایا
* بازی شماره ۲۶: تیم اول گروه A - تیم دوم گروه B، ساعت ۱۵:۳۰، ورزشگاه پرایا دابایا
* بازی شماره ۲۷: تیم اول گروه B - تیم دوم گروه A، ساعت ۱۷، ورزشگاه پرایا دابایا
* بازی شماره ۲۸: تیم اول گروه D - تیم دوم گروه C، ساعت ۱۸:۳۰، ورزشگاه پرایا دابایا
مرحله نیمهنهایی:
یکشنبه - ۲۸ تیرماه
* بازی شماره ۲۹: برنده بازی شماره ۲۷ - برنده بازی شماره ۲۸، ساعت ۱۷، ورزشگاه پرایا دابایا
* بازی شماره ۳۰: برنده بازی شماره ۲۶- برنده بازی شماره ۲۵،ساعت ۱۸:۳۰، ورزشگاه پرایا دابایا
شنبه - ۲۷ تیرماه
دیدار ردهبندی:
* بازنده بازی شماره ۲۹ - بازنده بازی شماره ۳۰، ساعت ۱۷، ورزشگاه پرایا دابایا
دیدار فینال:
* برنده بازی شماره ۲۹ - برنده بازی شماره ۳۰، ساعت ۱۷، ورزشگاه پرایا دابایا
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