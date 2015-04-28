به گزارش خبرنگار مهر، نشست دوره ای محمد حسین مقیمی معاون سیاسی وزارت کشور با دبیران کل و نمایندگان احزاب و تشکل های سیاسی عصر امروز در وزارت کشور برگزار شد.

دبیر کل حزب حامیان انقلاب اسلامی: شورای دبیران کل احزاب ملی تشکیل شود

در ابتدای این نشست، علی کیهانیان دبیر کل حزب حامیان انقلاب اسلامی، انحصاری کردن فعالیت سیاسی در کشور را آسیب دانست و گفت: منحصر شدن احزاب موجب سلب فعالیت آنان در عرصه سیاسی کشور می شود.

وی با بیان اینکه خانه احزاب جوابگوی یک حرکت سیاسی نیست، پیشنهاد تشکیل شورای ملی دبیران کل احزاب را داد و گفت: در این شورا برای هر حزب یک کرسی در نظر گرفته شود و نمایندگان سه قوه نیز در آن حضور یابند.

کیهانیان همچنین در واکنش به طرح استانی شدن انتخابات، گفت: محاسن این طرح کمتر از معایبش است و جمهوریت نظام با اجرای این طرح به خطر می افتد.

همچنین در ادامه دبیر کل حزب شاخه زیتون گفت: برای عبور کشور از وضع موجود به وضع مطلوب راهی جز نهادینه شدن احزاب نیست.

دبیر کل حزب شاخه زیتون: احزاب می توانند از فشارهای بین المللی بر علیه کشور جلوگیری کنند

وی ادامه داد: اگر به احزاب میدان داده می شد چه بسا بخش قابل توجهی از فشارهای بین المللی و مسائل هسته ای کاسته می شد.

دبیر کل حزب شاخه زیتون خاطرنشان کرد: امیدوارم مدیران وزارت کشور با حمایت های همه جانبه خود زمینه حضور بیشتر احزاب را در جامعه فراهم کنند.

دبیر کل جامعه اسلامی جوانان: انتخابات فردمحور موجب پولی شدن انتخابات می شود

همچنین نیک فر دبیر کل جامعه اسلامی جوانان که عضوی از جبهه پیروان خط امام و رهبری است در این نشست گفت: ما برای نهادینه کردن دموکراسی احتیاج به ابزار داریم و احزاب یکی از این ابزارهاست.

وی در واکنش به ائتلاف های زمان انتخابات گفت: شاهد هستیم که زمان انتخابات ائتلاف هایی از افراد درست می شود که بعد از انتخابات این ائتلاف ها از بین می رود. ما باید ائتلاف ها را توسط احزاب تشکیل دهیم تا احزاب در انتخابات نقش داشته باشند.

نیک فر تاکید کرد: چون احزاب در انتخابات نقشی ندارند، انتخابات ما فرد محور شده و در نتیجه به سمت پولی شدن پیش می رود.

وی یارانه احزاب را ضروری دانست و گفت: احزاب به دلیل عدم توانایی مالی هیچ نقشی در قبل، بعد و زمان انتخابات ندارند و تا زمانی که قانون احزاب اصلاح نشود، چنین جلساتی خروجی نخواهد داشت.

دبیر کل کانون دانش آموختگان دانشگاه تبریز: وزارت کشور از گذشته درس عبرت بگیرد

در ادامه این نشست، دبیر کل کانون دانش آموختگان دانشگاه تبریز، احزاب را تجلی اراده مردم نام برد و گفت: وزارت کشور مسئول است که این تجلی اراده مردم را محقق سازد.

وی ادامه داد: اگر وزارت کشور نتواند نقشش را به درستی اجرا کند، احزاب با مشکل مواجه می شوند، بنابراین وزارت کشور باید از گذشته درس بگیرد.

دبیر کل کانون دانش آموختگان دانشگاه تبریز با تاکید بر اینکه باید اراده مردم از صندوق های رای بیرون بیاید، گفت: احزاب می توانند به وزارت کشور کمک کنند تا یک انتخابات سالم در کشور برگزار شود.

دبیر کل کانون اسلامی مهندسین: احزاب همسو تجمیع شوند

همچنین عبداللهیان دبیر کل کانون اسلامی مهندسین تصریح کرد: در گذشته در انتخابات میز احزاب در وزارت کشور وجود داشت و احزاب در انتخابات نقش آفرین بودند.

وی ادامه داد: تا سال ۷۰ بین ۱۰ تا ۲۰ حزب داشتیم اما از سال ۷۰ تا به امروز این احزاب به ۲۵۰ حزب تبدیل شده اند. در کجای دنیا چنین الگویی وجود دارد؟

عبداللهیان با پیشنهاد تجمیع احزاب افزود: احزاب همسو یک شورای مرکزی مشترک تشکیل دهند و یک تیمی برای نظارت بر فعالیت احزاب تشکیل شود.

وی با بیان اینکه جامعه اسلامی مهندسین از این کانون منشعب شده، گفت: تشکل ما نه اصولگرا و نه اصلاح طلب است، بلکه ما منطق گرا هستیم.

دبیر کل کانون اسلامی مهندسی همچنین تاکید کرد: دولت گذشته، احزاب را زمینگیر کرد.

سخنگوی جمعیت همگامان توسعه: ضرورت توجه به توسعه سیاسی در کنار توسعه اقتصادی

در همین راستا سخنگوی جمعیت همگامان توسعه نیز در این نشست توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را ۴ گزینه اصلی توسعه کشور نام برد و گفت: همیشه در کشور ما سعی شده است نگاه توسعه محور در بخش اقتصادی داشته باشد لذا از توسعه فرهنگی و سیاسی غفلت شده و گاها نیز این توسعه در تضاد با توسعه اقتصادی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: توسعه سیاسی موجب می شود نخبگان رشد کنند و این امر ممکن نخواهد بود مگر با توسعه احزاب و تشکل ها.

سخنگوی جمعیت همگامان توسعه خاطرنشان کرد: امید است با نگاه ویژه به توسعه سیاسی، الگویی ویژه برای رسیدن به این توسعه به دست آوریم.

دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانکها: وزارت کشور یک مکان خاص برای اجتماعات قانونی احزاب تعیین کند

همچنین دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانکها نیز در این نشست وظیفه وزارت کشور را حمایت از احزاب دانست و گفت: وزارت کشور باید در حمایت از خانه احزاب نظارت پیگیر داشته باشد.

وی همچنین پیشنهاد یک مکان مشخص برای تجمعات قانونی احزاب و تشکل ها را داد و گفت: وزارت کشور با همکاری شهرداری، مکان های خاصی را برای اجتماعات قانونی احزاب تعیین کنند.

این مقام حزبی با مورد توجه قرار دادن یارانه احزاب، گفت: باید یک شورایی تشکیل شود تا دبیران کل احزاب بتوانند در آن شورا نسبت به مسائل و موضوعات کشور و همچنین وضعیت خود احزاب تصمیم گیری کنند.

دبیر کل حزب اسلامی کار: تشکیل خانه احزاب کار غلطی است

در ادامه نیز حسین کمالی دبیر کل حزب اسلامی کار با بیان اینکه من با صحبت هایی که تاکنون دبیران کل احزاب در این نشست مطرح کردند، مخالفم گفت: من با دریافت یارانه، با تعیین محلی برای تجمع احزاب و با دخالت دولت و تصمیم گیری آنان برای احزاب مخالفم.

کمالی، تشکیل خانه احزاب را کار غلطی دانست و گفت: هیچ جای دنیا چنین خانه احزابی وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه گردش نخبگان باید به صورت مسالمت آمیز صورت بگیرد، گفت: احزاب باید در انتخابات حق انتخاب مردم را افزایش دهند و با روی کار آمدن یک حزب در انتخابات، در انتخابات بعدی حزبی دیگر به صورت مسالمت آمیز حکومت را در دست گیرد.

کمالی تاکید کرد: اگر دولت برای احزاب تصمیم بگیرد، آن حزب دیگر حزب نیست بلکه خود حزب باید دولت را تعیین کند. اگر دولت در حزبی دخالت داشته باشد آن حزب دستوری می شود.

دبیر کل حزب اسلامی کار با انتقاد از آنکه مسئولین حزبی بودن خود را نفی می کنند، گفت: اگر دولت ها می خواهند به احزاب کمک کنند، لطف کنند وقتی که روی کار می آیند مسئولین حزب خود را نفی نکنند.

وی خاطرنشان کرد: اینکه مسئولین بدهکار و یا عضو هیچ حزب یا گروهی نباشند حسن نیست، بلکه عیب است.

دبیر کل مجمع شاهدان ایران اسلامی: وجود ۲۰۰ حزب در کشور فرصتی برای مسئولان

همچنین دبیر کل مجمع شاهدان ایران اسلامی گفت: این تشکل حزبی متشکل از ۳ هزار فرزند شهید است که مجوز فعالیت خود را از دولت تدبیر و امید گرفته است وهدف این تشکل احیای حقوق فرزندان شاهد است.

وی با بیان اینکه فرهنگ فعالیت حزبی در کشور وجود ندارد، گفت: احزاب در پروسه کوتاهی در زمان انتخابات فعال می شوند و بعد از آن در یک دوره طولانی به خاموشی می روند.

دبیر کل مجمع شاهدان ایران اسلامی با ارائه این پیشنهاد که احزاب باید در سال جلساتی را با دستگاههای اجرایی برگزار کنند، گفت: احزاب باید نقش اتاق فکر دستگاههای اجرایی را ایفا کنند و توانمندیها، خلاقیت ها، پتانسیل ها و برنامه های خود را به دستگاههای اجرایی ارائه دهند.

وی وجود ۲۰۰ حزب در کشور را فرصتی برای مسئولان دانست و گفت: شاید این پراکندگی، تنوع فکری و تکثر احزاب فرصتی باشد که مسئولان بتوانند از تنوع افکار و سلیقه ها برای اداره کشور استفاده کنند.