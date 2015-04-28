استاندار خوزستان برای كاهش سهمیه آب استان از كرخه دفاع كرد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سیاحی ظهر امروز در جلسه كاركرد حفاظت از تالاب ها و سواحل خوزستان اظهار كرد: اهمیت تالاب ها به ویژه هورالعظیم در كنار چهار تالاب دیگر خوزستان بر كسی پوشیده نیست. برگزاری جلسات مختلف در كارگروه های مربوط به بخش تالاب نیز بر این اهمیت دلالت دارد.

وی افزود: خوشبختانه اقدامات بسیار خوبی برای تالاب هورالعظیم انجام شده ولی با تامین حق آبه تالاب كه آب و برق تعیین كرده هنوز فاصله داریم.

استاندار خوزستان در ارتباط با كاهش سهمیه آب خوزستان از رودخانه كرخه دفاع كرده و نیازهای كشاورزی، شیلات و حق آبه تالاب را به وزارت نیرو اعلام كرد.

معاون عمرانی استانداری خوزستان تصریح كرد: وزارت برق یك هزار و ۲۸۳ میلیون متر مكعب برای تأمین حق آبه تالاب در سال مشخص كرده است و تقسیم بندی آب رودخانه كرخه بعد از تأمین این حق آبه صورت می گیرد.

سیاحی بیان كرد: مدیریت زه كشی های كشاورزی و تامین حق آبه تالاب اهمیت بسیار بالایی دارند. امروز به ما اعلام شد كه ارزش سالانه هر هكتار از تالاب هورالعظیم ۱۵ هزار دلار است. بنابراین می توان گفت این تالاب ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ارزش سالانه دارد.

وی عنوان كرد: مردم این مناطق با دامداری، گاومیش داری و صنایع دستی و تالاب امرار معاش می كنند. بنابراین اگر وضعیت تالاب به همان رونق قبلی خود برگردد قطعا علاوه بر تأثیر در اقتصاد مردم این منطقه برای اقتصاد استان نیز خوب خواهد بود.

معاون عمرانی استانداری خوزستان در پایان تاكید كرد: با احصاء كردن قابلیت های موجود در اطراف تالاب می توانیم انتظار داشته باشیم كه تالاب به همان ارزش اقتصادی قبلی بر می گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز استاندار خوزستان به همراه اصحاب رسانه، معاون برنامه ریزی، معاون عمرانی، مسئولان آب و برق، مسئولان محیط زیست، مسئولان جهاد كشاورزی، فرمانداران دشت آزادگان و هویزه و برخی دیگر از مسئولان استانی و محلی از قسمت های مختلف تالاب هورالعظیم بازدید كرد.