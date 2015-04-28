به گزارش خبرنگار مهر، سید صولت مرتضوی ظهر سه شنبه در شصت و هفتمين جلسه علنى و رسمى شوراى اسلامى مشهد در تالار شورا عنوان کرد: طرح پروژه ها در کمیسیون ماده پنج برای اخذ مصوبه زمانگیر است و منجر به زیاندهی شهرداری می شود.

وى با بیان اینکه شورای اسلامی هر شهر و روستا مظهر و نماد مشارکت مردمی در اداره محیط شهری و روستایی است اضافه كرد: متاسفانه تاكنون از ظرفیت های قانون اساسی برای افزایش مشارکت مردم بطور کامل استفاده نشده است.

وی ادامه داد: اگر بتوانيم این ظرفیت های قانونی را در جهت افزایش مشارکت مردمی و افزایش حدود اختیارات شوراها شناسايى كنيم مى توانيم در راستاى اهداف و سياست هاى اقتصاد مقاومتی حركت كنيم.

شهردار مشهد عنوان كرد: از آنجا كه شهروندان نقش مهمی در مدیریت شهری و اداره شهر دارند و اعضای شوراهای نیز به عنوان نماینده آنها انتخاب شده اند باید در راستای افزایش سطح رفاه آنها فعالیت کنند.

مجتمع تجاری امت با اعتبار ۴۱۱ ميليارد ريال در مشهد احداث مى شود

اعضاى شوراى اسلامى شهر مشهد همچنین لايحه ساخت مجتمع تجاری اقامتی امت را با اعتبار ۴۱۱ میلیارد و ۵۹۵ میلیون ریال تصويب كردند.

اعضاى شوراى اسلامى شهر مشهد ظهر سه شنبه در شصت و هفتمين جلسه علنى و رسمى شوراى اسلامى مشهد كه در تالار شورا برگزار شد ساخت مجتمع تجاری اقامتی امت را با اعتبار ۴۱۱ میلیارد و ۵۹۵ میلیون ریال در زمينى به مساحت دو هزار و ۳۹ مترمربع تصويب كردند.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد در ارتباط با لایحه قرارداد مشارکتی شهرداری با یک شرکت تعاونی برای ساخت پروژه اقامتی مشارکتی در بلوار امت مشهد اظهار كرد: مديريت شهرى بايد به اين نكته توجه داشته باشد كه شهر قلک نیست که شهرداری هر زمان و هر جا که نیاز داشت آن را بشکند و پولی درآورد.

جواد ستارى در مخالفت با اين مصوبه افزود: شهردارى بايد در نظر داشته باشد كه زمین مورد بحث در بلوار امت کاربری فضای سبز دارد لذا با تصویب این لایحه کاربری آن از فضای سبز به تجاری مسکونی تغییر می کند.

عضو شورای شهر مشهد بيان كرد: تغییرکاربریها تدریجی صورت می گیرد و نباید با این مصوبات زمینه تغییرکاربری را فراهم کنیم از همين روى بايد لایحه قرارداد مشارکتی شهرداری با یک شرکت تعاونی برای ساخت پروژه اقامتی مشارکتی در بلوار امت به تصویب کمیسیون ماده پنج برسد.

بنابراین گزارش سهم شهردارى مشهد در سرمایه گذاری پروژه مشارکتی مجتمع تجاری اقامتی امت ۴۵ درصد و سهم سرمایه گذار ۵۵ درصد است.