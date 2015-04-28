به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان در شرایطی روز جمعه به مصاف نفت مسجد سلیمان میرود که برای این مسابقه هیچ بازیکن محرومی ندارد.
شاگردان گلمحمدی که در هفتههای گذشته با مشکلات بسیاری به خاطر محرومیت بازیکنان دست و پنجه نرم میکردند، برای بازی این هفته خود مقابل نفت مسجد سلیمان بازیکن محرومی ندارند.
البته تیم اصفهانی در این بازی سه بازیکن اصلی خود یعنی اکبر ایمانی، کاوه رضایی و محمدباقر صادقی را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد.
ایمانی که در هفتههای گذشته به دلیل مصدومیت در ترکیب تیم سبزپوش نبوده، در مسابقه این هفته نیز غایب خواهد بود اما احتمال حضور او در دو بازی پایانی ذوبآهن وجود دارد.
همچنین اسماعیل فرهادی، مهاجم سبزپوشان نیز که هفتههاست با مصدومیت دست و پنجه نرم میکند، همچنان در تمرینات تیم اصفهانی غایب است.
البته پویا سیف پناهی، دیگر بازیکن ذوبآهن که ابتدای فصل به دلیل مصدومیت از تمرینات دور شد، به تازگی به جمع شاگردان گلمحمدی پیوسته و مشغول تمرین است.
تیم ذوبآهن از ساعت ۱۸ روز جمعه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به مصاف نفت مسجد سلیمان میرود.
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