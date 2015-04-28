به گزارش خبرگزای مهر به نقل از المنار، جمعیت «الوفاق» بحرین امروز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای به ارائه آخرین گزارش ها از اقدامات سرکوبگرانه آل خلیفه علیه ملت بحرین پرداخت.

در این بیانیه آمده است، نظامیان آل خلیفه از آغاز سال ۲۰۱۵ میلادی تا کنون ۱۶ زن و ۱۱۹ کودک بحرینی را بدون تفهیم اتهام و تنها به دلیل مشارکت در تظاهرات مسالمت آمیز بازداشت کرده اند.

در این بیانیه همچنین تصریح شده است که در چهار ماهه اول سال ۲۰۱۵ میلادی ۲۶۹۱ تظاهرات مردمی علیه رژیم آل خلیفه در نقاط مختلف بحرین برگزار شده است.

این جمعیت در بیانیه خود آورده است: در پی حملات وحشیانه نظامیان آل خلیفه به تظاهرات کنندگان در نقاط مختلف طی این مدت، بیش از ۵۰۰ نفر به شدت مجروح شدند. این درحالی است که قربانیان دیگری وجود دارند که هیچ اطلاعی از آنها در دست نیست.

گفتنی است، جمعیت الوفاق بزرگترین جریان اپوزیسیون رژیم آل خلیفه در بحرین به شمار می رود که دبیرکل آن «شیخ علی سلمان» هم اکنون در بازداشت این رژیم به سر می برد.