وجود یک تخت بیمارستانی به ازای هر ۱۰۰۰مازندرانی

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جان بابایی عصر سه شنبه در نشست با اصحاب رسانه که در سالن قلم دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار شد اظهار داشت:هفته سلامت با شعار عزم ملی برای رسیدن به خدمات سلامت جامعه شروع شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران هدف دانشگاه علوم پزشکی در سال جاری را استقرار راهکار لازم برای پیشبرد اهداف سلامت در بین مردم جامعه نام برد و افزود:با استقرار نظام تحول سلامت تا حدی آرامش در جامعه ایجاد شده است.

وی با بیان این که بزرگترین معضل مردم در درمان پرداخت بیمارستانی بوده است تصریح کرد: این پرداختها در بیمارستانهای دولتی کاهش یافته و سهم بیمار۳ درصد در پرداختیها است.

جان بابایی با بیان این که تمام مایحتاج دارویی و ملزومات بیماران در بیمارستانها تامین می شود تاکید کرد:هزینه بیماران صعب العلاج و نادر به حداقل رسیده است.

وی در ادامه ابراز داشت: زایمان طبیعی ۱۰ درصد افزایش داشته است و بیش از ۱۰ درصد هم رسیده که در این زمینه برای این که به نقطه مطلوب برسیم باید حلقه های مفقوده پیدا شوند.

اجرای طرح هتلینگ بیمارستانها

جان بابایی تجهیز هتلینگ بیمارستانها رااز دیگر اقدامات سال ۹۳ برشمرد و گفت: تجهیز محل بیتوته پزشکان مقیم بیمارستانها برای رفاه حال پزشکان مقیم در بیمارستانها از دیگر اقدامات سال گذشته بوده است.

وی با اشاره به این که به ازای هر هزار نفر یک تخت بیمارستانی وجود دارد تصریح کرد: هنوز با استانداردهای جهانی بسیار فاصله داریم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از ارتقا و گسترش فضای درمانی در سال جدید خبر دادو بیان داشت: اورژانسهای بیمارستانی در سال گذشته ارتقا داشته است و اورژانس بیمارستان بوعلی ساری مناسب نیست که پروژه توسعه اورژانس این بیمارستان در ۴ طبقه در دست انجام است.

این مقام مسول ۹۰ درصد مراجعات مردم به مراکز درمانی را مراجعات یرپایی برشمرد و خاطر نشان کرد:۱۰ درصد مراجعات تخصصی و بیشترین هرینه های درمانی بابت مراجعات سرپایی است.

کلینک های درمانی راه اندازی می شود

وی با بیان این که روزانه سه هزار بیمار به کلینیک باغبان ساری مراجعه می کنند گفت:اولویتهای دانشگاه علوم پزشکی در سال جدید راه اندازی کلینیکهای درمانی است.

جان بابایی از اختصاص ۱۷ دستگاه آمبولانس بین جاده ای خبر دادو افزود:تا پایان شهریور ماه سال جاری باز هم به ناوگان آمبولانس بین جاده ای اضافه خواهد شد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران متذکر شد: اورژانسهای بین جاده ای جزو چالشهای کشور و استان است که باید تجهیز توسعه و نو سازی شوند.

وی با اشاره به این که ریشه کنی بسیاری از بیماریها از خانه های بهداشت است افزود: افتتاح هزار و ۳۰۰ خانه بهداشت در دهه فجر سال گذشته انجام شدو۲۰۰ خانه بهداشت دیگر نیز در سال ۹۴ افتتاح خواهند شد.

یک سوم خانه های بهداشت استیجاری هستند

جان بابایی با بیان این که خانه های بهداشتی استیجاری در شرایط خوبی قرار ندارند بیان داشت:چالش بزرگ ما یک سوم خانه های بهداشت روستایی و شهری است که به صورت استیجاری و در شرایط خوبی اداره نمی شوند.

وی ار انجام خدمات بهداشتی دندان پزشکی رایگان برای گروه سنی زیر ۱۴ سال خبر داد و تصریح کرد:تسریع خدمات بهداشت دهان و دندان شاخص مهمی برای کشورها است که مازندران از شاخص خوبی برخوردار نیست.

جان بابایی گفت: شاخص دندان پزشکی برای گروه سنی ۶ سال خوب نیست و برای گروه سنی بالای ۳۰ بسیار بد است و شاخصهای دندان پرشکی به دلیل پایین بودن تعرفه ها بعبود نیافت و خدمات مطلوبی هم اراده نشده است.

وی گفت: در سا ل۹۳ با افتتاح کلینیک تخصصی باغبان ساری و به کارگیری ۳۰ پزشک متخصص و عضو هیات علمی خدمات بسیار خوب دندان پزشکی در ساری اراده می شود.

این مقام مسول با بیان اینکه اعتیاد بزرگترین معضل جامعه است متذکر شد ناپایداری خانواده ها نیز در حال گسترش و شیوع است که باید از این بابت نیز نگران بود.

جان بابایی از فوت بیش از ۲ میلیون انسان به دلیل نداشتن امنیت غذایی خبر داد و تاکید کرد: در سال ۹۴فعال کردن کارگروه سلامت امنیت غذایی در حوزه غذاو سلامت سرعت بیشتری خواهد داشت و تفاهم نامه ای هم با آمورش و پرورش در زمینه سلامت غذاییدر مدارس بسته شده است.

وی تاکید کرد: ۵۰ درصد بیماریهای واگیر با ارتقا سطح سلامت مردم قابل پیشگیری است و سرانه سلامت به جای این که برای پیشگیری هرینه شود برای درمان هرینه می شود.

جان بابایی چاقی، فشار خون، دیابت را بیشترین علل مرگ و میر مردم برشمرد و بیان داشت:اگر هزینه های درمان کاهش یابد این هرینه برای ارتقا سلامت و پیشگیری هزینه می شود.

وی از ساخت مرکز جامع سرطان در بیمارستان حضرت امام (ره) خبر داد و افزود: این مرکز در ۵ طبقه برای بیماران خونی، پیوند مغز استخوان، پژوهشکده سرطان در حال ساخت است.