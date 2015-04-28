به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین نژادفلاح درباره احتمال تغییرات پرسپولیس برای فصل آینده با بیان مطلب فوق اظهار کرد: ما با برانکو توافق کردیم که شاکله تیم حفظ شود و نقاط ضعف تیم را برطرف کنیم. ما بعد از نقل و انتقالات، اردوهایی داریم و میتوانیم به سطح دلخواه برسیم.
وی افزود: تغییرات پرسپولیس زیاد نخواهد بود و فقط چند بازیکن جدید میگیریم. اصل ما حفظ بازیکنان تیم است. برانکو ایوانکوویچ هم باور دارد که پرسپولیس تیم خوبی است ولی به زمان بیشتری نیاز دارد.
قائم مقام پرسپولیس با تکذیب صحبتهای منتسب به برانکو ایوانکوویچ مبنی بر اینکه «پرسپولیس بی ادبترین تیمی است که در آن بودهام»، گفت: من با برانکو تماس گرفتم و او این موضوع را تکذیب کرد. برانکو پرسپولیس را فوق العاده دوست دارد و ارتباط او و بازیکنان با هم خوب و صمیمی است. همه حرمت برانکو را دارند. با شناختی که همه از برانکو دارند، کسی از وی آن حرفها را نمیپذیرد. اگر برانکو پرسپولیس و ایران را نمیشناخت بحث دیگری بود.
نژادفلاح همچنین درباره بازی با بنیادکار در لیگ قهرمانان آسیا تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا حضور ۱۰۰ هزار نفری در بازی با النصر را برای بازی با بنیادکار هم تکرار کنیم. این بازی میتواند ما را به مرحله بعدی صعود بدهد.
نظر شما