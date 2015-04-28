به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا لاهیجان زاده ظهر امروز در جلسه كاركرد حفاظت از تالاب ها و سواحل خوزستان اظهار كرد: طرح گردشگری صراخیه با وجود اینكه هنوز در فاز اول است باعث جذب گردشگران بسیاری در نوروز سال جاری شد.

وی افزود: روستای صراخیه با امكانات و زیرساخت های ساده ای كه به صورت بومی در منطقه خود داشته برای جذب گردشگر بسیار مناسب است. در ایام نوروز امسال حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار نفر از این روستا و جزیره ای كه در فاصله دو كیلومتری آن قرار دارد، بازدید كردند.



مدیركل محیط زیست خوزستان تصریح كرد: در یكی از روزهای نوروز امسال از طرح گردشگری روستای صراخیه بازدید داشتم كه قایق های گردشگری فقط در همان روز ۷۰ سرویس ۳۰ هزار تومانی تأمین كرده بودند و این به معنای تأثیرات مثبت طرح در اقتصاد منطقه است. همچنین بازارچه ای به صورت خودجوش در روستا راه اندازی شده كه فروش خوبی نیز داشت.



لاهیجان زاده بیان كرد:‌ اهمیت تالاب هورالعظیم بر هیچ كس پوشیده نیست. این تالاب ۴۵۰ هزار هكتار وسعت داشته و یك سوم آن در خاك ایران است. تنها بخش باقی مانده از تالاب های كشور عراق همین تالاب هورالعظیم است. این تالاب ارزش های اكولوژی بسیاری از جمله زیست گیاهی و تنوع زیستی دارد.

وی عنوان كرد: عدم تأمین حق آبه تالاب، برداشت های بی رویه از تالاب و برداشت ۶ استان از سرشاخه های رودخانه كرخه و تبدیل تالاب به دو اكوسیستم شرقی و غربی، برداشت غیرمجاز آب برای كشاورزی و آتش سوزی در سطح هور از جمله تهدیدات تالاب هور العظیم هستند.

مدیركل محیط زیست خوزستان یادآور شد: استفاده از سم در برخی نقاط تالاب برای صید آبزیان و پرندگان هور، احداث جاده های غیرمجاز، انتشار پسماندهای پایه روغنی، ریختن زباله و آتش كشیدن آن، چاله های آتش، احداث كمپ در تالاب كه غیر قانونی بوده و تخریب پوشش گیاهی از دیگر تهدیدات تالاب هور العظیم هستند.

لاهیجان زاده تأكید كرد: تالاب هورالعظیم توانایی تغییر مسیر ریزگردها را دارد. با پتانسیل ها و ظرفیت های موجود در تالاب اگر اقدامات لازم به خوبی انجام شود در بازه زمانی سه تا پنج سال می توانیم تالاب را به شرایط مطلوب خود برگردانیم.

وی در پایان با اشاره به اینكه حدود ۱۳ ورودی در حوضچه شماره یك تالاب هورالعظیم داریم، گفت: با مدیریت خوب حق آبه تالاب و برداشت آب از بالا دست می توانیم وضعیت تالاب را همچون گذشته مطلوب كنیم. البته برخی جاده هایی كه در تالاب ایجاد شده اند باید برداشته شود.