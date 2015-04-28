استفاده از ظرفیت رسانه می تواند هدایت گر جامعه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت اله حافظی در نشست دوستانه با دانشجویان دانشکده خبر که به مناسبت هفته شوراها برگزار شد،‌ با ابراز خرسندی از حضور در جمع دانشجویان،‌ اظهار کرد:‌ آینده رسانه کشور در دستان شما دانشجویان است و با توجه به ظرفیت بالای رسانه در صورت‌ استفاده بهینه، رسانه می‌تواند هدایتگر جامعه شود.

وی با اشاره به تاثیرات جنگ روانی به عنوان یکی از ظرفیت‌های بالقوه رسانه‌،‌ گفت:‌ می‌توان از این ظرفیت موثر در همراهی دولت استفاده کرد، رسانه‌ها فرهنگ ساز هستند و این ظرفیت کمی نیست. رسانه‌ها می‌توانند نگرش‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی نظامی را جهت دهی کنند و هدایت‌گر باشد.

رئیس کمیسیون سلامت،‌ محیط زیست و خدمات شهری شورا از دانشجویان دانشکده خبر خواست تا قدردان ظرفیت‌های موجود در حوزه رسانه‌ باشند،‌ به فرمان امام خمینی برای تشکیل شوراها در سال اردیبهشت ماه سال ۵۸ اشاره کرد و گفت:‌ این فرمان امام راحل در روزهای اولیه انقلاب بیانگر اهمیت نهاد شوراها است از سویی در قانون اساسی نیز به جایگاه‌ شوراها توجه و تاکید شده است.

وی با بیان اینکه برای نخستین بار بعد از ۱۵ سال موضوع سلامت شهروندان در قالب یک کمیسیون در شورای شهر تهران پیگیری شد، افزود: با روی کار آمدن دورچهارم شوراها موضوع سلامت،‌ محیط زیست و خدمات شهری در کمیسیونی مورد توجه قرار گرفت که دستاوردهای بزرگی نیز داشته است. پیش از این نگرش به شوراها، نگرش به ساخت وساز،‌عمران ، پل و معبر و خیابان بود.

حافظی در ادامه نشست گزارشی از عملکرد کمیسیون سلامت شورای شهر تهران در دور چهارم به دانشجویان ارائه کرد و گفت:‌ الزام شهرداری به تهیه سند جلوگیری از آبیاری دشت جنوب با پساب، حفظ باغات به هم پیوسته کن و تبدیل این پهنه به فضای سبز، مداخله به موقع از ساخت و ساز در بوستان ولایت و جلوگیری از تغییر فضای سبز آن به فضای مسکونی ، انتشار لایحه بودحه سال ۹۴ در سایت شورای شهر تهران برای مشارکت مردم،‌ پیگیری و رصد کیفیت مواد غذایی، الزام نصب فیلتر دوده بر روی اتوبوس‌ها، الزام شهرداری به تهیه شناسنامه باغات، توسعه انرژی‌های نو،‌ بازدید از کارخانه‌سیمان، معادن شن و مای و کارخانه اسکانیا،‌ حمایت ازجمله اقدامات کمیسیون سلامت در سال گذشته بوده است.

وی به برنامه‌های آتی این کمیسیون نیز اشاره کرد و گفت:‌ می‌توان از ظرفیت‌ دانشجویان در قالب تعامل بهره مند شد.

در این جمع سئوالات متعددی از سوی دانشجویان مطرح شد که مسئله موش های شهر تهران یکی از این موارد بود.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در این باره گفت: موش معضل جهانی است. موش های نیویورک برند شدند و تهدیدکننده سلامت هستند. برای حل معضل حیوانات موذی شهر سال گذشته در یک اقدامی ساماندهی موش ها را از حوزه ستادی شهرداری به حوزه عملیاتی واگذار کردیم که نتیجه بخش بوده است.

وی با اشاره به اینکه روش های مقابله با موش ها به روز شده است، تصریح کرد: با گرم شدن هوا نگرانی از افزایش مجدد تعداد موش های شهر وجود دارد امیدواریم اقدامات شهرداری مانع از افزایش تعداد موش ها شود البته قرار است بازدیدی از وضعیت موش های شهر در اواسط مردادماه از سطح شهر با حضور خبرنگاران داشته باشیم.

حافظی درباره سئوالی مبنی بر چگونگی انتخاب شهردار، به دانشجویان گفت: از دید کارشناسی نباید شهردار از چهره های سیاسی باشد زیرا انتخاب از هر جناحی حواشی دارد انتخاب شهردار باید بر اساس تجربه و دانش باشد.