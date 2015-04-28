شوراها از مهمترین مؤلفه های همدلی دولت و ملت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، الهه راستگو در یکصدو چهل و هشتمین جلسه شورا که مصادف با سالروز تشکیل شورا بنا بر فرمان امام در سال 58 است طی نطق پیش از دستور جلسه اظهار داشت: بار دیگر و با افتخار تجلی مردم سالاری دینی در ایران عزیزمان را با کلام امام خمینی رحمت الله علیه مرور می کنیم که فرمودند : "شورای انقلاب اسلامی در جهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش که از ضرورتهای نظام جمهوری اسلامی است ، لازم می دانم بی درنگ به تهیه آئین نامه اجرایی شوراها برای اداره امور محلی شهر و روستا در سراسر ایران اقدام و پس از تصویب به دولت ابلاغ نمائید تا دولت بلافاصله به اجرا در آورد."

وی افزود: این کلام امام، به روشنی جایگاه والای این نهاد را در ساختار نظام ، روشن ساخت. جایگاهی که امروز من و شما باید با نقدی درون گفتمانی نسبت به تحقق آن سخن بگوئیم تا با مرور عملکرد و دستاوردهای شوراها در دوره جاری و دوره های قبلی ، بتوانیم نقاط قوت و ضعف را تشخیص داده و در جهت ارتقای آن قدم برداریم.

راستگو در ادامه تاکید کرد: البته و بدون تردید ، تحقق مدیریت یکپارچه شهری را باید از مهمترین ملزومات دفاع از این جایگاه دانست که پس از سالها ، هنوز با تحقق کامل آن فاصله داریم.

وی مجموعه شوراهای اسلامی شهر و روستا ، از مهمترین مؤلفه های ماتریس همدلی و همزبانی دولت و ملت دانست و افزود: دولت باید در سال جاری و در راستای اعتماد به مردم و نمایندگانشان در شورای اسلامی شهر ، مدیریت یکپارچه شهری را با تمام ملزومات آن محقق سازد تا گامی اساسی در تحقق عنوان سال برداشته شود. ملت نیز بی تردید می بایست با هم افزایی ، بهره لازم برای پیشرفت مادی و معنوی کشور را فراهم کند. با مروری بر مناسبتهای پیش رو به ویژه بزرگداشت روز کارگر و روز معلم ، می توان به مؤلفه های دیگر تحقق عنوان سال نیز دست یافت.

عضو هیئت رئیسه شورا در بخش دیگری از نطق خود افزود: در کنار هم بودن تولید کنندگان عزیز کشورمان و سازندگان روح و فکر جامعه خود می تواند نشانه ای باشد از اهمیت والای این دو قشر در تحقق اهداف و آرمانها.

باید مطالبات بر حق این اقشار ارزشمند را مورد توجه جدی قرار داد و در کنار بر آوردن مطالبات کارگران زحمتکش بی ادعا و معلمان پر تلاش عزیز، تمامی همت خود را در جهت ارتقای جایگاه ارزشی آنان به کار بست. باید زانو زد و دست کارگران زحمتکش را بوسید و باید زانو زد و دست معلمان و اساتید این دیار را بوسید.

وی از این فرصت استفاده کرد ضمن تبریک سالروز میلاد حضرت علی (ع) اظهار داشت: در موضوع شهرها نیز حضرت علی (ع) به معرفی صفات و ویژگیهای یک شهر اسلامی پرداخته اند ، توجه همزمان به فرم و کالبد ، در کنار مسایل حقوقی و محتوایی شهر از ویژگیهای کلام آن حضرت در خصوص شهر است.برای نمونه می توان از بیانات حضرت علی (ع) محله محوری را نام برد. در محله های شهر اسلامی، همسایگان همدیگر را می شناسند و از هم حمایت و پشتیبانی می کنند و حق همسایه را ادا می کنند. در مواقع خطر، پشتیبان هم هستند و در مواقع نیاز یار هم. این ویژگی و بسیاری دیگر که در کلام آن حضرت آمده است باید الگوی مدیران شهری جهت پرداختن به مسایل شهر باشد تا بتوان در پرتو این توجه ، شهر نمونه اسلامی - ایرانی را در پایتخت ام القرای جهان اسلام به نظاره نشست.