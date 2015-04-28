به گزارش خبرگزاری مهر، در صد و چهل و هشتمین جلسه شورای شهر تهران، طرح ممنوعیت اعلانات فاقد مجوز در سطح شهر تهران روی میز بررسی اعضای شورای شهر قرار گرفت که در ابتدا رحمت‌الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران با بیان اینکه چند ماه قبل یک فوریت این طرح به تصویب رسیده است، گفت: پس از تصویب یک فوریت این طرح برای بررسی محتوا به کمیسیون سلامت ارجاع داده شد، اما در بررسی‌ها مشخص شد که براساس ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و همچنین آیین‌نامه ساماندهی تبلیغات و براساس راهکار حقوقی پاکسازی جداره و عناصر شهری از برچسب‌های تبلیغات، می‌توان گفت که همان قوانین قبلی کفایت می‌کند و ضرورتی به مصوبه جدید درخصوص اعلانات فاقد مجوز در شهر تهران وجود ندارد.

وی ادامه داد: بر همین اساس طرح مربوطه را رد می‌کنیم که در این میان محمدمهدی تندگویان با بیان اینکه قانون قبلی وجود دارد اما بیش از ۱۰ بار بنده با سازمان زیباسازی مکاتبه داشته‌ام که برنامه‌ای طراحی کند تا تابلوهای نصب شده در شهر تهران شناسنامه‌دار شوند، البته دو سال است که سازمان زیباسازی می‌خواهد این نرم‌افزار را طراحی کند و تاکنون نیز به نامه‌های بنده جواب نداده است و جای سئوال است که چرا سازمان زیباسازی نمی‌خواهد مسئولیت تابلوها را قبول کند.

همچنین غلامرضا انصاری عضو کمیسیون برنامه و بودجه‌ریزی شورای شهر تهران پیشنهاد داد: از آنجایی که قوانین قبلی مشکلات را حل نکرده، جریمه نقدی برای متخلفات در نظر گرفته شود که در این میان مهدی چمران رییس شورای شهر تهران اعلام کرد: از آنجایی که در نظر گرفتن جریمه نقدی دارای ابعاد جزایی و قضایی است، شورای شهر نمی‌تواند این جریمه را تصویب کند.

علیرضا دبیر با بیان اینکه لایحه ساماندهی قبلی از لحاظ حقوقی مشکلی ندارد، گفت: شهرداری در اجرای ساماندهی تابلوها دچار اشکالاتی است که باید در این خصوص توضیحاتی را ارائه کند.

طرح ممنوعیت اعلانات فاقد مجوز در سطح شهر تهران نیز که از سوی کمیسیون سلامت رد شد، با تصویب اکثریت آرا از دستور بررسی خارج شد.