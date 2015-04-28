به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید مهدوی امین مدیر کل تبلغیات اسلامی لرستان ظهر سه شنبه در گردهمایی توجیهی رابطین فرهنگی اعتکاف استان اظهار داشت: روحانیون در اعتکاف نقش بسیار مهمی دارند و می توانند به این برنامه عظیم الهی محتوا ببخشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان با بیان اینکه خداوند در همه چیز یک نظم و سلسله مراتب خاص قرار داده ادامه داد: خداوند یک فصل را به عنوان فصل نیایش قرار داده که هر ماه آن مقدمه ماه بعد است.

حجت الاسلام مهدوی امین با بیان اینکه میزبان انسان در ماه رجب خداوند بوده و سیل الطاف الهی در آن جاری می شود که مقدمه شعبان است تصریح کرد: شعبان ماه پیامبرعظیم الشان اسلام(ص) است و ایشان میزبان ما هستند و هرکس دستش در دست پیامبر(ص) قرار گیرد او را به مطلوب می رساند که این ماه نیز مقدمه رمضان است.

وی با بیان اینکه ماه رمضان انسان را به آرامی به شب های قدر سوق می دهد افزود: خداوند می خواهد بندگان را به معراج برساند چراکه در شب قدر پبامبر(ص) به معراج رفت و کلیات قرآن بر قلب مبارک ایشان نازل شد و هر زمانی که ما هم به قرآن فهم پیدا کنیم شب قدر ما است.