۵ میلیارد تومان برای احداث جاده زیارت نیشابور به مشهد اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن واحدی ظهر سه شنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران اظهار کرد:مبلغ ۵ میلیارد تومان برای احداث و تکمیل جاده زیارت نیشابور به مشهد مقدس در راستای تامین رفاه حال زائران حرم رضوی اختصاص یافت.

وی افزود: استانداری برای تامین امنیت زائران پیاده در ۶ محور منتهی به مشهد الرضا پیگیر احداث پیاده راه است و از مشارکت خیران نیز در این خصوص استقبال می کند.

وی افزود: تاکنون به ۲۹ دستگاه استان اعتبارات داده شده و ۱۲۱ پروژه نیز در این زمینه تعریف شده است .

وی در رابطه با آمار مسافران و زائران نوروزی مشهد الرضا نیز گفت: آمار زائران نسبت به سال ۹۳ هفت درصد افزایش داشته است.

واحدی بیان کرد: مطالعه توسعه کمی و کیفی زیارت از سال ۸۸ کلید خورد و نیازمند برنامه ریزی جامع و کامل در امر زیارت هستیم.

وی تاکید کرد: توسعه استان خراسان رضوی قرار است از کریدور زیارت اتفاق بیفتد و تلاش برای توفیق در این خصوص وظیفه شرعی، قانونی ملی و فراملی است.

واحدی با تاکید بر اینکه تمامی فعالیت های انجام شده در همه حوزه ها در استان برای خدمت رسانی به زائران علی ابن موسی الرضا برنامه ریزی شده افزود: ۴۰۰ میلیون شیعه در جهان نگاهشان به این شهر دوخته شده است.

معاون امور زائران استانداری خراسان رضوی عنوان کرد: معاونت زیارت در استانداری خراسان رضوی در ساختار فعلی دارای مدیر کل امور رفاهی زائران و مدیر کل امور فرهنگی زائران است.

وی در رابطه با وظایف اساسی این معاونت اعلام کرد: مطالعه و تدوین نقشه جامع امور مذهبی و هماهنگی، هدایت و ارائه راهکار برای ارائه خدمات مناسب به زائران استان از آن جمله است.

وی افزود: همچنین مطالعه و تدوین برنامه های خدمات به زائران و برای چالش ها و مشکلات و نظارت و ارزیابی بر فعالیت دستگاههای متولی خدمت رسان از وظایف این مدیریت است.