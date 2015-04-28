به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم ناطقی ظهر امروز در جلسه كاركرد حفاظت از تالاب ها و سواحل خوزستان اظهار كرد: هشت هزار هكتار در شرق و دو هزار هكتار در غرب تالاب هورالعظیم كشاورزی داریم. نبود پایگاه محیط بان در محدوده ۱۰۰ كیلومتر از محیط زیست یكی از مشكلات این شهرستان است.

وی افزود: متاسفانه عدم لایروبی انهار منتهی به تالاب یكی از مشكلاتی است كه باعث خشك شدن هور شده و برای مردم اصلا خوب نیست. زندگی مردم دشت آزادگان در زمینه كشاورزی، دامپروری و صید به هورالعظیم وابسته است.

هوشنگ حسونی زاده معاون مطالعات پایه و طرح های جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان نیز در این جلسه عنوان كرد: در چهار ماه آخر سال گذشته و فروردین ماه سال جاری ۷۰ میلیون متر مكعب آب شیرین و ۱۰۰ میلیون متر مكعب آب از زه آب ها وارد تالاب هورالعظیم شده است.

معاون مطالعات پایه و طرح های جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان تصریح كرد: به رغم اینكه ورودی كرخه امسال تنها ۱۸ درصد حد متعادل بوده ولی بر اساس برنامه سال گذشته آب و برق استان ۳۰۰ میلیون مترمكعب آب شیرین و ۳۰۰ میلیون مترمكعب آب از زه آب ها را وارد تالاب هورالعظیم كرده است.

وی عنوان كرد: آب و برق خوزستان این توانایی را دارد كه سالانه ۶۰۰ میلیون مترمكعب آب شیرین و زه آب به همان اندازه مذكور را وارد تالاب كند. همچنین با استفاده از جابه جایی آب از مخازن می توانیم به اجرایی شدن برنامه های مورد نظر برای پیشگیری آلودگی ها و كاهش ریزگردها كمك كنیم.

حسونی زاده یادآور شد: در بحث لایروبی انهار و جابه جایی آب از مخازن تالاب انتظار داریم كه سایر مسئولان نیز با ما همكاری داشته باشند چون شیب مخازن به سمت كشور عراق است.

معاون مطالعات پایه و طرح های جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان تاكید كرد: آبی كه از كرخه خارج می شود را برای حق آبه تالاب نیاز داریم بنابراین فرمانداران باید در این زمینه همكاری لازم را داشته باشند تا از ۱۰ نهر به تامین حق آبه تالاب كمك كنیم.

وی در پایان گفت: تهیه نقشه جدید از تالاب یكی از برنامه هایی بوده كه آب و برق خوزستان در دستور كار خود قرار داده است.

