تصویب آیین نامه توسعه ساماندهی و ارتقای کارآفرینی در شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه دانشور رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در یکصد و چهل و هشتمین پیش از دفاع از لایحه آیین‌نامه توسعه ساماندهی و ارتقای کارآفرینی در شهر تهران گفت: بر حفظ شانیت اعضا شورا باید اصرار داشته باشیم و رییس شورا در حفظ این جایگاه نقش کلیدی دارد.

وی همچنین از مهدی چمران خواست تا دعوت از وزراء و مسولین دولتی در جهت تعامل دولت و شورا از سر گرفته شود.

دانشور در ادامه به توجه اعضا برای تصویب نهایی لایحه "آیین نامه توسعه ساماندهی و ارتقای کارآفرینی در شهر تهران" تاکید کرد و افزود: یک فوریت تهیه این لایحه از سوی سومین دوره شورا در سال ۸۸ به شهرداری و سازمان رفاه این مجموعه ارائه شد که بررسی و تصمیم گیری در خصوص آن به این جلسه کشیده است.

وی خاطر نشان کرد: این آیین نامه تسهیل گر است نه اجرایی. از سوی دیگر دلیل تاکید بر حضور سازمانهای مردم نهاد و شورایاری ها به این دلیل است که بسیاری از تشکل های مردم نهاد در حوزه کسب و کار فعالیت دارند و شورایاری ها نیز به بنگاههای اقتصادی و حوزه کسب و کار محلی حساس شده اند بنابراین این آیین نامه ساماندهی در جهت خدماتی که شهرداری تهران به عنوان یک تسهیل گر کسب و کار خانگی و فصلی نه متولی می تواند ارائه دهد داشته باشد.

محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا با اشاره به اعضایی که برای شورای راهبردی کارآفرینی در آیین نامه مذکور مطرح شده است گفت: این مصوبه در بخش عمده ایی در شهر در حال اجراست و تنها می خواهد انسجام بخشی داشته باشد اما نمی توان اهمیت سایر حوزه های شهری را نادیده گرفت.

وی در دامه یادآور شد: مگر می شود برای روزهایی از سال بازارچه هایی در سطح شهر برای سامان بخشی فروش کالاهای تولید خانگی ایجاد کرد اما نگاه سیما و منظر شهری را نادیده گرفت.

رئیس کمیسیون شهرسازی پیشنهاد داد با توجه به اینکه این باازر چه ها فضای کالبدی ایجاد می کنند یک نماینده از حوزه شهرسازی و معماری نیز در شورای سیاست گذاری حضور داشته باشد که این موضوع به تایید اعضا رسید.

بر همین اساس با تغییراتی که اعضا شورا در اعضای تشکیل دهنده شورای سیاست گذاری انجام دادند این لایحه به تصویب رسید.

فرزاد هوشیار رئیس سازمان رفاه شهرداری تهران درباره اهمیت این لایحه نیز اظهار داشت: در حال حاضر کارتن‌خوابی بوده است که هم‌اکنون کارآفرین شده و ۲۵۰ نفر نیز کارگر دارد.

وی ادامه داد: آیین‌نامه توسعه ساماندهی و ارتقای کارآفرینی شهر تهران در سال ۸۸ مطرح شده است و پیش از چندین بار در صحن علنی شورای شهر مورد بررسی قرار گرفته است و ایرادات آن نیز رفع شده است .

رئیس سازمان رفاه شهرداری تهران گفت: تسهیل‌گری و کارآفرینی به این معنی است که افراد پس از اتمام درسش پست میز اداری ننشیند و بتواند در خانه و محیط کاری خود ایجاد اشتغال و کارآفرینی کند.

وی گفت:‌ در حال حاضر ۴ هزار زن سرپرست خانوار توانستند کارآفرینی و ایجاد اشتغال کنند و در بازارچه‌ها و نمایشگاه‌هایی که از سوی شهرداری برگزار می‌شود، دستاوردهای خود را به معرض نمایش و فروش بگذارند.

هوشیار یادآور شد: شورای که در این لایحه در نظر گرفته شده است یک شورای سیاستگذار و تصمیم‌گیر است که باید بر عملکردها نظارت کند. این لایحه یک سند فرادستی بسیار مناسب است و تاکنون ۴ هزار نفر به استناد به این سند که حلقه‌های آن هنوز آماده نشده است، کارآفرین خانگی شده‌اند و محصولات آنها در فروشگاه‌ها به فروش می‌رسد.