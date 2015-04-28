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۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۹:۰۰

نمایش «پدران آسمانی» به روی صحنه رفت

نمایش «پدران آسمانی» به روی صحنه رفت

تهران-در همایش پدران آسمانی و با هدف تجلیل از رشادت های شهدای دفاع مقدس، نمایش «پدران آسمانی» در برج میلاد تهران به روی صحنه رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز همایش بزرگ پدران آسمانی با حضور جمعی از مسئولان لشکری و کشوری، خانواده معظم شهدا و ایثارگران و فعالان عرصه شهید و شهادت در برج میلاد تهران برگزار شد.

یکی از برنامه های جذاب این همایش، اجرای نمایش پدران آسمانی به نویسندگی و کارگردانی امیر حسین شفیعی بود که مورد استقبال حاضران به ویژه فرزندان شهدا و ایثارگران قرار گرفت.

اگرچه این سومین همایش بزرگ پدران آسمانی است که از سوی جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر در برج میلاد تهران ترتیب داده شده است اما برای نخستین بار بخش نمایشی نیز به این همایش اضافه شد که با استقبال مسئولان و خانواده معظم شهدا و ایثارگران روبرو گردید.

نمایش بیست دقیقه ای «پدران آسمانی» روایت چهار رزمنده و جهاد و سلحشوری آنهاست و در ادامه و پس از گذشت ۲۰ سال و اندی از جانفشانی آنها، فرزندان این چهار رزمنده شهید که به سن و سال پدارن خود رسیده‌اند، سعی بر این دارند تا راه پدران خود را با گونه‌ای دیگر از جهاد که شاید از آن تعبیر به جنگ نرم و مقابله با هجمه فرهنگی دشمن است، ادامه دهند.

گفتنی است این مراسم هشتمین سال متوالی در استان تهران و سومین سال متوالی در برج میلاد برگزار می‌شود و طی سالهای اخیر اکثرهیئت اجرایی جشن دیدار با پدران آسمانی در استان تهران را فرزندان شاهد و ایثارگر شهرستانهای قرچک، ورامین و پیشوا تشکیل می‌دهند.

 

کد مطلب 2564404

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