نمایش «پدران آسمانی» به روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز همایش بزرگ پدران آسمانی با حضور جمعی از مسئولان لشکری و کشوری، خانواده معظم شهدا و ایثارگران و فعالان عرصه شهید و شهادت در برج میلاد تهران برگزار شد.

یکی از برنامه های جذاب این همایش، اجرای نمایش پدران آسمانی به نویسندگی و کارگردانی امیر حسین شفیعی بود که مورد استقبال حاضران به ویژه فرزندان شهدا و ایثارگران قرار گرفت.

اگرچه این سومین همایش بزرگ پدران آسمانی است که از سوی جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر در برج میلاد تهران ترتیب داده شده است اما برای نخستین بار بخش نمایشی نیز به این همایش اضافه شد که با استقبال مسئولان و خانواده معظم شهدا و ایثارگران روبرو گردید.

نمایش بیست دقیقه ای «پدران آسمانی» روایت چهار رزمنده و جهاد و سلحشوری آنهاست و در ادامه و پس از گذشت ۲۰ سال و اندی از جانفشانی آنها، فرزندان این چهار رزمنده شهید که به سن و سال پدارن خود رسیده‌اند، سعی بر این دارند تا راه پدران خود را با گونه‌ای دیگر از جهاد که شاید از آن تعبیر به جنگ نرم و مقابله با هجمه فرهنگی دشمن است، ادامه دهند.

گفتنی است این مراسم هشتمین سال متوالی در استان تهران و سومین سال متوالی در برج میلاد برگزار می‌شود و طی سالهای اخیر اکثرهیئت اجرایی جشن دیدار با پدران آسمانی در استان تهران را فرزندان شاهد و ایثارگر شهرستانهای قرچک، ورامین و پیشوا تشکیل می‌دهند.