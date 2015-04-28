افزایش عوارض ساخت و ساز باعث رکود صدور پروانه ساختمانی خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سالاری در جریان یکصد و چهل و هشتمین جلسه شورا، به موضوع عوارض مترتب بر پروانه ساختمانی به عنوان بیمه کارگران ساختمانی اشاره کرد و گفت: این قانون در مجلس تصویب شده و اکنون نیز ۱۵ درصد از کل عوارض به عوارض بیمه کار گران ساختمانی تعلق می گیرد و سازمان تأمین اجتماعی نیز در زمان صدور پروانه این مبلغ را دریافت می کنیم.

وی اظهار داشت: اکنون کل شوراهای کشور با اساس این مصوبه اختلاف جدی دارند چرا که دولت از محل این مصوبه هیچ خدماتی به کارگران ساختمانی داده نمی شود و این موضوع تنها باعث افزایش هزینه ساخت و ساز و در نتیجه رکود صدور پروانه های ساختمانی شده است.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورا با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی، گفت: براساس این مصوبه ۱۵ درصد از کل عوارض ساختمانی برای بیمه کارگران ساختمانی در نظر گرفته شده است، اما مشکل که اکنون پیش آمده این است که بیمه تأمین اجتماعی معتقد است که عوارض «بهینه» که جدیداً مورد تصویب شورای شهر واقع شده نیز باید شامل این ۱۵ درصد باشد.

وی افزود: به عنوان مثال یک ساختمان که طبقه همکف آن تجاری و بالای آن مسکونی است بابت تجاری سازی باید به شهرداری عوارض بهینه پرداخت کند که اگر بخواهد ۱۵ درصد از این رقم را نیز علاوه بر ارقام قبلی به عنوان بیمه کارگران ساختمانی بپردازد یک رقم بسیار بالایی برسازنده تحمیل می شود که این موضوع باعث قفل شدن ساخت و ساز خواهد شد.

سالاری همچنین با اشاره به حق الزحمه ناظرین سازمان نظام مهندسی و دیگر عوارض مترتب، افزود: اگر بخواهد وضع به همین منوال پیش برود دیگر هیچ توجیهی برای گرفتن پروانه ساختمانی وجود نخواهد داشت و این موضوع باعث رکود بازار مسکن خواهد شد.

وی در ادامه افزود: در این خصوص شورای شهر باید با نمایندگان مجلس و سازمان تأمین اجتماعی مذاکراتی انجام دهد تا این موضوع حل شود و مردم با اجرای این مصوبه با مشکلات جدی مواجه نشوند.

چمران: افزایش عوارض باعث ایجاد ساختمانهای ناپایدار در کشور می شود

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نیز در ادامه ضمن تأئید سخنان سالاری، گفت: باز شرایط صدور پروانه در تهران نسبت به سایر شهرها بهتر است چرا که در شهرهای دیگر رقم این عوارض (عوارض ۱۵ درصد بیمه کارگران ساختمانی) از عوارض شهرداری بیشتر خواهد شد و به همین دلیل مردم روی به ساخت و ساز غیر مجاز می­آورند و این امر باعث ایجاد بافت های ناپایدار در شهرها خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه باید کارگران ساختمانی بیمه شوند، گفت: با پرداخت ۱۵ درصد از عوارض ساختمانی به تأمین اجتماعی و افزایش هزینه‌های صدور پروانه، سازندگان از کارگران فصلی و یا خارجی استفاده می‌کنند و باید کارگرانی بیمه شوند که کلاس رفته‌اند و کارت مشخص‌شده‌ای را دارند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: اینکه می‌خواهند از این طریق برای تأمین اجتماعی منابع جمع کنند بحث دیگری است، ولی با توجه به زلزله‌خیز بودن تهران، ساخت و سازهای ناپایدار را افزایش می‌دهیم و این اقدام درستی نیست و در جهت عکس مقاوم‌سازی عمل می‌کنیم، لذا سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص ترتیبی اتخاذ کند.

در ادامه، رحمت‌الله حافظی عضو دیگر شورای اسلامی شهر تهران گفت: بیمه کارگران ساختمانی مصوبه قانونی خود را دارد و هر ساله چند ده نفر به تعداد بیمه‌شدگان کارگران ساختمانی اضافه می‌شود که ما می‌توانیم این موضوع را از سوی سرخو که عضو دیگر شورای شهر و عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی است پیگیری کنیم.

سالاری در ادامه همچنین به وزارت کشور و شورای عالی استانها بابت برگزار نکردن مراسم پاسداشت روز شوراها تذکر داد و افزود: قرار بود برای گرامی داشت جایگاه شوراها مراسمی با حضور رئیس جمهور برگزار شود که این برنامه کنسل شد و سال گذشته نیز برنامه ای در دقیقه آخر ترتیب داده شد که این نوع برخورد با شوراها درست نیست.