برنامه ریزی برای تولید سالانه ۱۶۷ میلیون اصله نهال در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه شماری از خبرنگاران استان البرز از بزرگترین نهالستان کشور واقع در کرج بازدید کردند.

در این بازید که ساعتی به طول انجامید رضا احمدی رئیس مرکز جنگلهای خارج از شمال سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری، مدیرکل و تنی چند از مسئولان اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان البرز حضور داشتند و با ارائه توضیحاتی درباره فعالیت این نهالستان به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند.

احمدی در جمع خبرنگاران نهالستان بزرگ کرج را بزرگترین نهالستان کشور و قدیمی ترین نهالستان خارج از شمال کشور معرفی کرد و گفت: این نهالستان با مساحت ۱۳۶ هکتار تحت مدیریت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز به نیابت از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری است.

بیش از دو سوم جنگلهای ایران خارج از مناطق شمالی کشور است

وی با اشاره به اینکه ایران حدود ۱۴.۳ میلیون هکتار جنگل دارد، افزود: از این مساحت حدود ۱۲.۳ میلیون هکتار آن خارج از شمال و در ۲۹ استان دیگر کشور واقع است که به لحاظ ارزشهای حفاظتی و زیست محیطی در بالاترین درجه اهمیت قرار دارند.

به گفته احمدی در چهار منطقه رویشی خارج از شمال کشور، حدود ۲۳۰ نوع درخت و درختچه یافت می شود.

این مسئول افزود: در نهالستان بزرگ کرج ۲۴ نوع گونه زودبازده در حجمی معادل سه میلیون و ۶۰۰ اصله نهال تولید می شود اما برنامه ریزی شده در سال ۹۴ این میزان به تولید سالانه پنج میلیون اصله افزایش یابد.

احمدی یادآور شد: سال گذشته برای احیای نهالستان بزرگ کرج چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار تخصیص یافت.

وی گفت: باتوجه به اینکه رویکرد سازمان جنگلها، جلب مشارکت مردم در فعالیت های حفظ و احیای فضای سبز و جنگلها است، در این نهالستان گونه های با ارزش ژنتیکی بالا مانند بنه، زرشک، سماق و ... و گونه های اقتصادی زودبازده کاشته شده است.

وی یکی از امتیازات این نهالستان را توسعه سیستم شاسی بندی و سیستم آبیاری آن برشمرد که موجب مصرف کمترین میزان آب و خاک برای تولید نهال شده است.

به گفته احمدی نهالستان بزرگ کرج، نهال مورد نیاز ۲۰ استان کشور را تامین می کند.

بیشتر نهالستان های کشور در خارج از شمال قرار دارند

احمدی با اشاره به آغاز فعالیت این نهالستان از سال ۱۳۴۴ گفت: در گذشته روی گونه های سوزنی و غیراقتصادی کار می شد اما با استقرار تیم حاضر در مجموعه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز که همه از کارشناسان سازمان جنگلها هستند، کاشت و تولید گونه های زودبازده و اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است.

وی تعداد نهالستان های کشور را ۱۲۸ مورد و تولید سالانه نهال را ۳۶ میلیون اصله نهال اعلام کرد و افزود: ۹۷ مورد از نهالستانها در جنگلهای خارج از شمال و در چهار منطقه رویشی کشور و ۳۳ نهالستان در شمال ایران واقع هستند.

وی گفت: انتظار داریم با بهره گیری درست از ظرفیت کارشناسی و بهره وری بهنیه از منابع آب و خاک در این نهالستانها که بالغ بر دو هزار و ۷۰۰ هکتار مساحت دارند، از سال ۹۴ در یک برنامه پنج ساله به ظرفیت تولید سالانه ۱۶۷ میلیون اصله نهال دست یابیم.

وی با اشاره به اینکه صادرات نهال در برنامه سازمان جنگلها پیش بینی شده است، گفت: در این بخش تولید نهال های مقاوم در مقابل تنش های زیست محیطی منطقه از جمله دمای هوا و کاهش بارندگی ها مدنظر است و تا کنون از طریق استان ایلام به کشور عراق صادرات نهال داشته ایم.