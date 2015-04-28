۱۳ هکتار از نهالستان بزرگ کرج احیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین میررجبی امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران در برنامه بازدید از نهالستان بزرگ کرج گفت: سال گذشته با اعتبار تخصیص یافته، ۱۳ هکتار از این نهالستان بزرگ در دستور احیا و بهره برداری قرار گرفت و حدود سه میلیون و ۶۰۰ هزار اصله نهال در قالب گلدانی و ریشه ای تولید شد.

وی گونه های کاشته شده در این نهالستان را به طور عمده از گونه های نزدیک به طبیعت و متناسب با جغرافیای کشور شامل بنه، بادام، زرشک، انار وحشی و گونه هایی که نیاز کمی به آب دارند، ذکر کرد.

میررجبی افزود: سال گذشته در موضوع جنگلکاری حدود ۸۰۰ هکتار فضای سبز در طالقان و کرج ایجاد شد که طی ۴۰ سال اخیر در استان البرز بی سابقه بوده است.

به گفته میررجبی با فعالیت این نهالستان بزرگ، ۲۱۰ هزار نفر روز اشتغال ایجاد شده است.