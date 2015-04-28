به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید مهدوی امین ظهر سه شنبه در حاشیه جلسه برنامه ریزی مراسم اعتکاف به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه جریان اعتکاف مقدمه ای برای عروج بوده اشاره کرد و اظهار داشت: اعتکاف یک سنت حسنه در سیره نبوی است که جز چند شهر به صورت محدود به فراموشی سپرده شده بود که سازمان تبلیغات اسلامی از حدود ۲۰ سال پیش این سنت را احیا کرده است.

حجت الاسلام مهدوی امین با بیان اینکه سال به سال سنت حسنه اعتکاف شکوفا می شود گفت: نسل جوان ما به اعتکاف علاقه مند شدند و اتفاقاتی افتاد که برای همه ما شیرین بود به گونه ای که مقام معظم رهبری فرمودند اعتکاف نشان داد که جهت گیری ما در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران درست بوده است.

وی با بیان اینکه سال گذشته در پنج هزار و ۲۷ مسجد با ۹۰۰ هزار معتکف مراسم معنوی اعتکاف در کشور برگزار شده است عنوان کرد: این یک جریان فرهنگی بسیار بزرگ است که به تعبیر مقام معظم رهبری نشانه رویش های انقلاب است.

حجت الاسلام مهدوی امین با بیان اینکه در سراسر کشور بیشترین آمار معتکفین با بیش از ۷۰ درصد مربوط به بانوان بود تصریح کرد: حدود ۷۰ درصد از معتکفین استان در سال گذشته دیپلم و بالاتر بوده و بیشترین قشر شرکت کننده در اعتکاف دانشجو، دانش آموز و طلاب بودند.

وی با بیان اینکه سال گذشته در لرستان هفت هزار و ۴۵۱ نفر بار اول، سه هزار و ۲۱۷ نفر بار دوم و مابقی بیش از دوبار شرکت کرده بودند افزود: در مجموع ۸۰ درصد معتکفان استان لرستان در سال گذشته جوان بودند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان بابیان اینکه بیشترین آمار معتکفین مربوط به شهرستان های خرم آباد و بروجرد بوده گفت: یک ستاد اعتکاف بیشتر نداریم که رییس آن سازمان تبلیغات است و برنامه هایی که اجرا می شود فقط از این سازمان اعلام و لازم الاجرا هستند.

حجت الاسلام مهدوی امین با بیان اینکه باید از اعتکاف مستند و فیلم و کتاب تهیه شود یادآور شد: باید به ازای هر ۲۰ نفر یک مبلغ داشته باشیم.