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۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۸:۱۸

سبحانی به مهر خبر داد:

مزایده سرخابی‌ها فردا برگزار می‌شود/ چند پیشنهاد در ساعات پایانی

مزایده سرخابی‌ها فردا برگزار می‌شود/ چند پیشنهاد در ساعات پایانی

مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی می‌گوید با رسیدن چند پیشنهاد برای خرید دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در ساعات پایانی امروز، مزایده این دو باشگاه قطعا فردا برگزار می‌شود.

سیدجعفر سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برگزاری مراسم مزایده استقلال و پرسپولیس، با بیان مطلب فوق اظهار کرد: خوشبختانه بعد از دو دور ناکامی در واگذاری این دو باشگاه و آسیب شناسی صورت گرفته، در نهایت پیشنهاداتی به دست ما رسید و فردا چهارشنبه ۹ اردیبهشت‌ماه مزایده برگزار خواهد شد.

وی افزود: تعدادی پیشنهاد در ساعات پایانی امروز به دستمان رسید. نمی‌توانم بگویم تعداد پیشنهادها چقدر است ولی هم استقلال و هم پرسپولیس خریدار دارند؛ هرچند تعداد متقاضیان برای یک باشگاه بیشتر از یک باشگاه دیگر است.

مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پایان تاکید کرد: ما قبلا عنوان کرده بودیم، متقاضیان ریسک نکنند و تصور نکنند مزایده برگزار نمی‌شود. واگذاری ساعت ۱۴ فردا صورت می‌گیرد و حضور خبرنگاران هم در این مراسم صبح فردا مشخص خواهد شد.

کد مطلب 2564412

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