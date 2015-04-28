سیدجعفر سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برگزاری مراسم مزایده استقلال و پرسپولیس، با بیان مطلب فوق اظهار کرد: خوشبختانه بعد از دو دور ناکامی در واگذاری این دو باشگاه و آسیب شناسی صورت گرفته، در نهایت پیشنهاداتی به دست ما رسید و فردا چهارشنبه ۹ اردیبهشتماه مزایده برگزار خواهد شد.
وی افزود: تعدادی پیشنهاد در ساعات پایانی امروز به دستمان رسید. نمیتوانم بگویم تعداد پیشنهادها چقدر است ولی هم استقلال و هم پرسپولیس خریدار دارند؛ هرچند تعداد متقاضیان برای یک باشگاه بیشتر از یک باشگاه دیگر است.
مشاور رئیس سازمان خصوصیسازی در پایان تاکید کرد: ما قبلا عنوان کرده بودیم، متقاضیان ریسک نکنند و تصور نکنند مزایده برگزار نمیشود. واگذاری ساعت ۱۴ فردا صورت میگیرد و حضور خبرنگاران هم در این مراسم صبح فردا مشخص خواهد شد.
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