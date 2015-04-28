به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز در این نشست ابتداشهردار صالحیه به تشریح اقدامات سال۹۳پرداخت و گفت:در سالی که گذشت به رغم همه کاستی ها توانستیم اهداف و برنامه های خود را به سرانجام برسانیم.

علیرضا قربانی با اشاره به اقداماتی که درسال گذشته صورت گرفت اظهار داشت: سال گذشته شهرداری توفیقات ارزنده ای در همه حوزه ها داشت به طوریکه ما در تحقق بودجه سال۶میلیارد فراتر از آنچیزی که ابتدای سال بسته شده بود به دست آوردیم.

مدیریت امور شهری صالحیه رشد چشمگیر پروژه های عمرانی در صالحیه را بی نظیر خواند و افزود: سال گذشته ما با بهره برداری از۱۳ پروژه اساسی در حوزه های عمرانی،خدماتی و شهری توانستیم نسبت به گستره شهری در سطح استان تهران حرفی برای گفتن داشته باشیم.

قربانی در ادامه به اهداف و برنامه های سال۹۴ نیز اشاره کرد و گفت:باهمفکری و تعامل بین اعضای شورای شهر و مجموعه شهری ما در ابتدای سال به اولویت بندی پروژه های اساسی که از الزامات شهرو شهروندی محسوب می شود پرداختیم که در مجموع توانستیم امسال نیز ۱۸طرح آن هم با یک برنامه ریزی مدون و مطالعات کارشناسی در دستور کار خود قرار دهیم و امیدواریم که بتوانیم این برنامه های تعریف شده را قبل از پایان سال جاری محقق سازیم.

شهردار صالحیه احداث پارک بانوان وسرای محله و چندین پروژه دیگر رابرای شهر از الزامات اساسی خواند و افزود:شایدتا به امروز به جایگاه زن در مدیریت شهری که بتوانند همانند آقایان از امکانات رفاهی و تفریحی برخوردار باشد توجه چندانی نشده بود.

وی ادامه داد:برهمین اساس احداث پارک مجهز و در شأن بانوان دراین شهر کلید خورده و باتمام تلاش خود این پارک رادر آینده نه چندان دور به مرحله بهره برداری خواهیم رساند.

قربانی همچنین از ایجاد نخستین سرای محله شهرستان بهارستان درشهر صالحیه خبر داد و گفت: طرح مطالعاتی این پروژه در دستور کار است تا بتوانیم دراین طرح استانداردهای لازم را تعریف کنیم.

شهردارصالحیه در تشریح ویژگیهای این سرای محله گفت: سرای محله در مساحت ۱۰۰مترمربع در سه طبقه که دارای کتابخانه،پزشک محله است احداث و راه اندازی می شود.

مواضع سر راه شهرداری

شهردار صالحیه در ادامه عدم ابلاغ طرح تفضیلی شهر را یکی از مواردی دانست که اجرای برخی اقدامات را در کلافی سر در گم قرار داده است

قربانی اجراشدن طرح تفضیلی شهرصالحیه را بسیار مهم و ضروری خواند و گفت :تنها راه برون رفت از برخی مشکلات شهری ،ابلاغ هر چه سریعتر این طرح

است.

این مسئول با اشاره به مزایای طرح تفصیلی نیز افزود: طرح تفضیلی چراغ آینده و راهبردی شهر محسوب می شود که می تواند مسیر رشد و توسعه پرشتاب شهری درافق ۳۰ساله را پیش بینی سازد.

رئیس شورای شهر نیزگفت:ما نیز به نوبه خود قدردان شهردار پرتوان این شهر هستیم که توانسته مطالبات برحق مردم را دراین مجموعه عملیاتی سازد.

محمدرضا دهقان نیری با اشاره به حجم پروژه های سال گذشته که مورد بهره برداری قرارگرفته اظهار داشت:۱۳پروژه اساسی ش.هرمدیون مدیریت راهبردی شهردار شهر است چرا که این شهر درآمد پایدار چندانی ندارد که بتوانیم با این حجم ۱۳ پروژه اساسی را به مرحله بهره برداری برسانیم.

رئیس شورای شهر در ادامه با انتقاد شدیداز عملکرد اداره برق نیزتصریح کرد:متاسفانه عملکرد اداره برق دراین شهر تحت هیچ شرایطی با خدمت به مردم همخوانی ندارد.

وی اضافه کرد:شهرداری با تمام مشکلات و موانع میادین و خیابان ها را مرمت و بازسازی می کند ولی اداره برق بنابه دلایل واهی حاضر به روشن نمودن روشنایی میادین و خیابان های اصلی نیست و همین عامل باعث بدبینی مردم از این اداره شده است.

دهقان همچنین اظهارات ریاست اداره برق را قانع کننده نداست و خواستار تامین روشنایی میدان احداثی و برداشتن تیرک های برق در خیابان۱۶ متری این شهرشد.

نماینده مردم شهرستان های رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی نیز که مدیریت این نشست را بر عهده داشت از شهردار و شورای شهرصالحیه که توانستند درسایه اتحاد و همدلی توفیقات ارزشمندی برای مردم این شهر درسال گذشته داشته باشند قدردانی کرد .

ابراهیم نکو مصداق بارز تحقق پیام مقام معظم رهبری را همدلی و همراهی شهردار و شورای شهرصالحیه خواند و اظهار داشت: اگر این همدلی و اتحاد بین اعضای شورای شهر و شهرداری نبودشاید ما شاهد۱۳ پروژه اساسی در یک شهری که از لحاظ امکانات مالی ضعیف است تحقق پیدا نمی کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه همچنین برای هر یک از موانع موجود به ویژه طرح تفضیلی مطرح شده از سوی شهردار،طی تماسی با معاونت استانداری و وزارت کشور و برای تامین برق میدان و برخی معابرصالحیه از ریاست اداره برق خواست که در همان جلسه حاضرشود وبرای توسعه راه شهری به روستایی نیز اداره راه و ترابری درجلسه حاضرشد و نماینده مجلس طی تماسی با مدیرکل راه و ترابری استان خواستار تحویل بخشی از مسیر راه روستایی به شهری شد که با موافقت استان مقرر شد طی صورت جلسه ای این مسیر واگذار شود.

الحاق حسین آباد به بهارستان عملیاتی شود

نکو در واکنشی تند نسبت به تاخیر از قرار دادن حسین آباد به شهرستان بهارستان نیز گفت : با توجه به اینکه روستای حسین آباد به لحاظ امکانات رفاهی بهداشتی و خدماتی به این شهرستان وابستگی دارد الحاق این منطقه به شهرستان باید سریعا در دستور تقسیمات کشوری قرار گیرد .

نکو هر گونه کوتاهی را در این راستا غیر قابل توجیه خواند و گفت: اگر در مدت زمان کوتاهی این اقدام عملیاتی نشود بنده به رغم همه حمایت هایی که از دولت دارم از این موضوع در صحن علنی مجلس شورای اسلامی کوتاه نخواهم آمد.