شركت نفت اقدامات غیرضروری در تالاب هورالعظیم را ساماندهی كند

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم مرمضی ظهر امروز در جلسه كاركرد حفاظت از تالاب ها و سواحل خوزستان اظهار كرد: تالاب ها وضعیت خاصی داشته و در بازدید امروز از تالاب هورالعظیم با برخی از مشكلات این تالاب بیشتر آشنا شدیم. در مورد هورالعظیم و تاثیر آن در مسائل زیست محیطی و اقتصادی صحبت كردن دیگر تكراری بوده و همه شاهد اثر فراوان آن هستند.

وی افزود: در زمینه تالاب هورالعظیم حل مشكلات و اتخاذ تصمیمات صحیحی كه منجر به احیا و ساماندهی تالاب شود را نیاز داریم. بدون شك باید برنامه های مشخصی را تدوین كرده و بعد تمامی مسئولان امر با همكاری یكدیگر پیگیر اجرایی شدن این برنامه ها باشند.

رئیس پژوهشکده آبزیان جنوب کشور تصریح كرد: برای احیا و ساماندهی تالاب هورالعظیم نیاز به برنامه های كوتاه مدت و بلند داریم كه نقش شركت نفت در برنامه های كوتاه مدت بسیار پر رنگ بوده و می تواند تأثیر به سزایی داشته باشد چون بخش مهمی از اتفاقاتی كه در تالاب روی داده و در این كارگروه جای بحث در مورد آن نیست، توسط نفت انجام شده است.

مرمضی یادآور شد:‌ شركت نفت باید برنامه ریزی های خود را اعلام كرده و با یك جدول زمانی مشخص متعهد شود تا وضعیت تالاب را به همان وضع مطلوب برگرداند. شركت نفت باید بسیاری از اقدامات غیرضروری خود در تالاب هورالعظیم را ساماندهی كند.

وی عنوان كرد:‌ سازمان آب و برق خوزستان هم می تواند در احیای تالاب هورالعظیم موثر باشد چون بی شك بخش مهم و حیاتی تالاب آب است. تالاب هور این توان را دارد كه هر وقت آب آن در جریان باشد خود را بازسازی كند.

رئیس پژوهشکده آبزیان جنوب کشور بیان كرد: گروهی از كارشناسان خبره باید برنامه مدون احیای تالاب را تهیه و بهره برداری از آن را مدیریت كنند. با همكاری سازمان ملل این امكان وجود دارد كه از تجارب كشورهای دیگر در زمینه احیای تالاب ها استفاده كنیم.

مرمضی تاكید كرد: همكاری با كشور عراق در بخش احیای تالاب بسیار اهمیت دارد چون نیمی از تالاب در خاك این كشور است. بنابراین همكاری در بخش بازسازی و مدیریت بهره برداری تالاب با كشور عراق بسیار مهم است.

سید رحیم مغینمی مدیركل شیلات خوزستان نیز در این جلسه عنوان كرد: با توجه به وضعیت موجود تالاب هورالعظیم می توان فهمید كه در بازسازی ذخایر سرمایه گذاری های خوبی صورت گرفته است. انتظار داریم كه بحث آب و مهار آلودگی های تالاب را با جدیت بیشتری دنبال كنید.

وی بیان كرد: مدیریت جریان آب میان مخازن تالاب هورالعظیم بسیار مهم بوده و مخزن های شماره یك و دو برای تولید آبزیان ظرفیت خیلی خوبی دارد.

مدیركل شیلات خوزستان تصریح كرد: اگر تخلیه سطح پایین آب در مخزن شماره دو تالاب هورالعظیم انجام شود رطوبت تالاب حفظ شده و میان مخزن های شماره سه و چهار ارتباط برقرار می كند.

مغینمی در پایان گفت: یك پروژه هزار هكتاری در همجواری هور با نام شط علی داریم كه به دلیل كاهش آب و عدم اختصاص آب لازم به پروژه انجام نشده است. انتظار داریم آب مورد نیاز این پروژه تأمین شود تا بتوانیم روزانه دو هزار و ۵۰۰ تن تولید داشته و برای ۲۰۰ نفر نیز اشتغالزایی شود.