شیعه و سنی زیر سایه انقلاب اسلامی با همدلی زندگی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی یونسی بعد از ظهر سه شنبه در دیدار با مردم لارستان، گفت: همه ملت ایران چه شیعه و چه سنی و چه مذاهب دیگر ، منسجم و یکپارچه در سایه اسلام و عشق به اهل بیت جمهوری اسلامی ایران را همراهی می کنند .

وی به وحدت و همدلی بین علما و مردم شیعه و سنی لارستان اشاره کرد و افزود: با وجود عالمانی همچون مرحوم آیت اللهی و مرحوم آیت الله موسوی لاری و در رأس آن ها مرحوم آیت الله سید عبدالحسین لاری شاهد وحدت و همدلی بین مردم لارستان هستیم.

دستیار ویژه رئیس جمهور تصریح کرد: این شخصیت های بزرگ که در این خطه پهناور سالیان سال می زیسته اند علاوه بر لارستان و استان فارس برای کشور نیز منشأ خیر و برکت بوده اند .

حجت الاسلام یونسی تاکید کرد: به لطف خدا و مدیریت این علما برادران اهل سنت و تشیع منطقه بدون نگرانی و با همدلی و همزبانی در کنار هم زندگی می کنند.

وی ادامه داد: این منطقه از نظر سیاسی، فرهنگی و اقتصادی یک منطقه مهم در جنوب کشور به شمار می رود.

دستیار ویژه رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به توافق هسته ای اشاره کرد و گفت: امسال قدم های بسیار مهم و اساسی در خصوص توافق هسته ای برای کشور برداشته شد که اثرات این توافق برای همه کشورهای منطقه باعث خیر و برکت خواهد بود.

حجت الاسلام یونسی ادامه داد: اسرائیل از این تصمیم و اتفاق عصبانی است زیرا نمی خواهد این توافق انجام شود و تمام تلاش خود را برای برهم زدن این توافق انجام می دهد.

وی افزود: رژیم اسرائیل به بهانه اینکه مردم شیعه یمن طرفدار ایران هستند، با نفوذ به کشورهای عربی و اغفال سعودی ها جنگی علیه مسلمانان آغاز کرده است.

دستیار ویژه رئیس جمهور ادامه داد: استراتژی رژیم اسرائیل این است که خون مسلمانان ریخته شود و بین مسلمانان کینه بیندازد و به همین دلیل از تروریست هایی همچون داعش، القاعده و مسلمانان افراطی دیگر حمایت می کند.