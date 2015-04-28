به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت عصر سه شنبه در جشن هفته کار و کارگر همدان با اشاره به روز جهانی کار و کارگر در ۱۱ اردیبهشت ماه، اظهار داشت: از جامعه کارگری و کارفرمایی همه حمایت می کنند و می دانند که بقا و استمرارهرجامعه ای بستگی به فعالیت آن جامعه دارد.

وی به شیوه اشتغال و اصول کارآمد هر جامعه اشاره داشت و عنوان کرد: از زمان انقلاب تا امروز، کارشکنی ها، اعمال و دغدغه های ایجادشده توسط استکبار در مقابل جمهوری اسلامی ایران را فراموش نکرده ایم.

استاندار همدان با بیان اینکه یکی از عواملی که باعث شد دشمن جنگ را به ایران تحمیل کند، این بود که پویایی و فعالیت کشور تعطیل شود، افزود: دشمن می داند در هرکشوری که کار در آن فراموش شود آن کشور به پایان عمر خود نزدیک می شود.

نیکبخت با افزودن این نکته که جنگ را تنها صدام اداره نمی کرد، بیان داشت: ۵۰ کشور در جنگ با ما شرکت داشت، اما یاری خداوند و رشادت ها و مردانگی رزمندگان کشور از جمله کارگران باعث شدند ایران اسلامی پیروز شود.

استاندار همدان با بیان اینکه کارگران هم در انقلاب و هم در جنگ حضور داشتند، افزود: از همه مهمتر در جنگ اقتصادی که از سوی دشمن مطرح شده است کارفرمایان و کارگران بسیار اثر گذارند.

نیکبخت به حضور و ایفای نقش موثر کارفرمایان و کارگزاران داخلی به جای سرمایه گذاران خارجی اشاره و عنوان کرد: این افراد چرخه اقتصاد کشور را چرخاندند.

وی با اعلام اینکه اقتصاد مقاومتی چه زمانی که تحریم باشد و چه نباشد بر اصول خود باقی است، افزود: باید همواره متکی به دانش و توانایی خود باشیم و صادرات را تقویت کنیم.

استاندار همدان با بیان اینکه از زمان روی کار آمدن دولت تدبیرو امید، رونق و رشد اقتصادی به خوبی در کشور جاری شده است، ادامه داد: دولت رشد اقتصادی منفی را که نزدیک به شش درصد بود، در نیمه دوم سال گذشته به صفر رساند و در حال حاضر دو درصد مثبت شده است.

نیکبخت تعامل با دنیا و حفظ عزت کشور را باعث کم شدن قدرت استکبار دانست و افزود: در دهه فجر سال گذشته چهار هزار میلیارد تومان در استان همدان در بخش خصوصی شروع به سرمایه گذاری شده است و فرق آن با بخش دولتی این است که سریع به بهره برداری می رسد.

وی سال ۹۴ در استان همدان را سال شکوفایی و پویایی تولید و اشتغال ذکر کرد و گفت: امسال طرح های بزرگی برای سرمایه گذاری در دست داریم.

استاندار همدان با بیان اینکه هدف از حمایت بخش سرمایه گذاری و تولید ایجاد شغل و صیانت از مشاغل موجود است، اذعان داشت: امنیت شغلی سرمایه گذار را فراهم خواهیم کرد و توقع داریم کارفرما امنیت شغلی کارگر را فراهم کند.

نیکبخت با افزودن این مطلب که تا امروز زمینه های اقتصاد پویا را آماده کردیم و از این پس باید عملیاتی کنیم، ادامه داد: قول می دهم تمام واحدهای تعطیل شده و نیمه تعطیل استان بازگشایی و همه پروژه های شروع شده به بهره برداری برسد.

وی با بیان اینکه در طول سال گذشته بر اساس لیست تامین اجتماعی یک هزار و ۱۵۰ نفر بیمه شده جدید در استان داریم، گفت: همچنین حدود ۶۰۰ نفر که استفاده کننده بیمه بودند به کار برگشتند.

استاندار همدان ادامه داد: باید تابع فرمان رهبر باشیم و به دولت اعتماد کنیم و این به معنای همدلی و همزمانی است.

نیکبخت تاکید داشت: ابلاغیه ای به سایر دستگاه های دولتی سراسر استان با این مضمون بخش نامه می شود که هیچ دستگاه اجرایی مجاز نیست که به خرید کالای خارجی که نمونه داخلی آن موجود است، اقدام کند.

دبیر اجرایی خانه کارگر همدان نیز با بیان اینکه ۲۴۰ هزار نفر از کارگران در استان همدان بیمه تامین اجتماعی شده اند، گفت: اگر مشکل امنیت شغلی کارگران حل شود هم به سود کارفرما و هم کارگر خواهد بود.

چنگیز اصلانی با اشاره به تحویل ۲۴۰ واحد مسکن به کارگران، افزود: ۱۲۸ واحد دیگر در حال تکمیل است.