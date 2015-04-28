مجمع عمومی خانه احزاب تا اواخر اردیبهشت برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی در سومین نشست با نمایندگان و دبیران کل احزاب و تشکل های سیاسی گفت: این جلسات راه را برای فعالیت با نشاط سیاسی تحزب و توسعه احزاب کشور بازگشایی می کند.

معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: در این سه نشست حدود ۱۲۰ نفر از دبیران احزاب را دعوت کردیم که دیدگاه‌ها و نقطه نظراتشان را برای تحزب در کشور مطرح کردند.

وی با بیان اینکه نقطه نظرات بیان شده در این سه نشست جمع بندی می شود گفت: مطالب ارزشمندی در این سه جلسه مطرح شد و در پایان این نشست ها جلسه ای را با حضور وزیر کشور برگزار خواهیم کرد.

معاون سیاسی وزیر کشور همچنین با اشاره به سفرهای استانی گفت: در این مدت در وزارت کشور مشغول به کار شدم به ۱۴ استان سفر و از نزدیک جلساتی را با احزاب سیاسی استانها برگزار کردم و احزاب نیز نظرات خود را برای فعال تر شدن فعالیت حزبی در استانها بیان کردند.

مقیمی با بیان اینکه وزارت کشو قصد دارد کارهای خود را با دیدگاهها و نقطه نظرات احزاب پیش ببرد گفت: ما علاوه بر استفاده از تجربیات ۳۰ ساله وزارت کشور و همچنین نقطه نظرات کارشناسان از دیدگاهها و نقطه نظرات احزاب نیز برای توسعه سیاسی کشور استفاده خواهیم کرد و در این سه نشست نیز تاکنون احزاب مشکلات، نارسایی ها و دیدگاههای خود را در این زمینه بیان داشتند.

وی با اشاره به احزاب دعوت شده در این نشست ها گفت: در نشست اول ۳۳ تشکل دعوت شدند که ۳۲ نفر از آنان شرکت کردند. در دومین نشست نیز ۴۰ حزب دعوت شدند که ۳۹ حزب شرکت کرد و در سومین نشست نیز ۳۲ حزب دعوت شدند که ۲۶ حزب از آنان شرکت کردند و این حضور نشان می دهد که احزاب دوست دارند فعالتر شوند و وزارت کشور نیز باید حمایت های لازم را از فعالیت احزاب داشته باشد.

معاون سیاسی وزیر کشور همچنین با اشاره به خانه احزاب گفت: حدود ۸ جلسه با نمایندگان مختلف احزاب و جناح های سیاسی کشور برگزار کردیم و علت تعطیلی خانه احزاب را پیگیری کردیم. علاوه بر این نیز از کسانی که بیرون از خانه احزاب بودند نیز نظراتشان را جویا شدیم و با تصمیماتی که بر این اساس گرفته شده و تقسیم کاری که شده تا اواخر اردیبهشت ماه اولین مجمع عمومی خانه احزاب برگزار خواهد شد و بر اساس آن نیز فعالیت خانه احزاب احیا می شود.

وی با تاکید بر اینکه خانه احزاب یک مجموعه صنفی است و نه سیاسی گفت: انجمن صنفی قانون و مقررات خاص خود را دارد و نباید فعالیت سیاسی حزبی داشته باشد.

رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه مجمع عمومی خانه احزاب از ۳۵ حزب شناسنامه دار تشکیل شده است گفت: خانه احزاب یک مجموعه صنفی است و مسائل مربوط به احزاب را دنبال می کند لذا وزارت کشور نیز برخی از اختیارات خود مربوط به احزاب را به خانه احزاب تفویض خواهد کرد.

مقیمی تاکید کرد: نیاز است تغییراتی در اساسنامه خانه احزاب ایجاد شود و ما نیز هیچ گونه دخالتی در خانه احزاب نداریم بلکه اگر نیاز باشد و اگر احزاب بخواهند تنها پشتیبانی و کمک خواهیم کرد.

معاون سیاسی وزیر کشور در عین حال یادآور شد: وزارت کشور همچنان بحث نظارتی خود را بر احزاب دارد و اگر تخلفی توسط احزاب انجام شود مطابق با قانون های مشخص شده برخورد قانونی صورت می گیرد.

رئیس ستاد انتخابات کشور بازنگری در قانون احزاب را ضروری دانست و گفت: قانون احزاب مربوط به سال ۶۰ است و امیدواریم با طرحی که در مجلس در دستور کار است و لایحه ای که در دولت وجود دارد و با بازنگری در قانون فعالیت احزاب توسعه سیاسی رقم بخورد.

وی همچنین در خصوص طرح استانی شدن انتخابات مجلس گفت: این طرح کلیاتش در صحن مجلس تصویب شده و با درخواست نمایندگان این طرح مجددا به کمیسیون شوراها برگشت لذا اگر احزاب نقطه نظری داشتند می توانند به این کمیسیون ارائه دهند یا اینکه پیشنهاداتشان را به وزارت کشور بگویند تا ما به نمایندگان مجلس منتقل کنیم.

مقیمی سال ۹۴ را سال سیاست داخلی نامید و گفت: در این سال دو انتخابات بزرگ داریم و خودمان را برای برگزاری انتخابات باشکوه آماده می کنیم و احزاب نیز باید در این زمینه فعال شوند.

معاون سیاسی وزیر کشور اظهار داشت: اینکه می گویند احزاب موسمی هستند درست نیست چرا که خیلی از این احزاب در طول سال فعالیت دارند و اظهار نظر می کنند اما در زمان انتخابات بروز و ظهورشان را در خیابانها می بینیم. مشکلی که در خصوص احزاب وجود دارد این است که نتوانستند اقبال و استقبال مردم را فراهم کنند.

رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به اینکه وزارت کشور مطلقا به فعالیت احزاب ورود نخواهد کرد گفت: وزارت کشور تنها بر اساس روالی که قانون تعیین کرده است به احزاب مجوز می دهد و بعد از آن نیز بر فعالیت احزاب نظارت می کند.

وی یارانه احزاب را امری ضروری برشمرد و تصریح کرد: خیلی از احزاب از نظر مادی ضعیف هستند و شما باید از دولت بخواهید که یارانه ای برای احزاب در نظر بگیرد که وزارت کشور نیز این موضوع را دنبال خواهد کرد.

مقیمی از طرح یکی از دبیر کل های احزاب مبنی بر تعیین مکانی برای اجتماع قانونی احزاب استقبال کرد و گفت: وزارت کشور نیز این موضوع را دنبال می کند تا با استفاده از امکاناتی که در استانها و شهرستانها وجود دارد مکانی را برای برگزاری تجمعات قانونی احزاب در نظر بگیرد.

معاون سیاسی وزیر کشور تامین امنیت نشست های احزاب را از دیگر وظایف وزارت کشور دانست و گفت: تامین امنیت فعالیت احزاب شناسنامه دار را وظیفه قانونی خود می دانیم.

امنیت فعالیت احزاب شناسنامه دار را وظیفه خود می دانیم

وی همچنین با اشاره به پدیده حزب گریزی در کشور گفت: تلاش وزارت کشور این است که به احزاب احترام گذاشته شود اما احزاب نیز باید سعه صدر و حوصله خود را بالا ببرند تا با تحمل بتوانیم مسائل و مشکلات را یکی پس از دیگری کنار بگذاریم.

رئیس ستاد انتخابات کشور با تاکید بر اینکه هیچ کس بدنبال بر هم زدن اجتماعات قانونی احزب نیست، در مورد حادثه شیراز هم از هر کسی می پرسی می گویند من نبودم و به نوعی از این مسئله تبری می جویند. بنابراین احزاب باید تحمل داشته باشند تا مشکلات را حل کنیم.

وی اظهار داشت: ما نیز برای نقش احزاب در جامعه ارزش قائل هستیم و به همین دلیل تاکنون ۱۰۰ ساعت با دبیران کل احزاب در این خصوص جلسه گذاشته ایم پس قطعا قبول داریم که احزاب باید فعال شوند چرا که فعال شدن احزاب موجب کیفیت فعالیت های دولت خواهد شد.

مقیمی همچنین در خصوص انتخابات زودرس نیز گفت: تا هفته قبل از برگزاری انتخابات هیچ نوع فعالیت و تبلیغ انتخاباتی نداریم و در این زمینه تذکرات لازم را به فرمانداران و بخشداران داده ایم و اگر مواردی مشاهده شود به هیئت نظارت در انتخابات و وزارت کشور گزارش خواهد شد.

معاون سیاسی وزیر کشور با تاکید بر اینکه تبلیغات زودرس خلاف قانون است خاطرنشان کرد: اجازه نخواهیم داد از امکانات دولتی، عمومی و بیت المال در انتخابات له یا علیه هیچ فرد و یا گروهی استفاده شود.

رئیس ستاد انتخابات کشور در خصوص انتخابات الکترونیکی افزود: تا این لحظه در حد انتخابات گذشته انتخابات به صورت ماشینی برگزار می شود.

وی گفت: اگر اعتبارات و منابع مالی برگزاری الکترونیکی انتخابات تا پایان اردیبهشت ماه تامین شود انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار می کنیم و اگر این گونه نشود در همان حدی که انتخابات گذشته بود به صورت ماشینی برگزار خواهد شد.