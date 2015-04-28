معلم شهید دغدغه مشکلات بشریت را داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز سه‌شنبه (8 اردیبهشت‌ماه) با حضور در همایش آراء و اندیشه‌های استاد شهید دکتر مطهری که در فرهنگسرای اشراق با حضور خانواده شهید مطهری و مقامات لشگری و کشوری و جامعه روحانیت برگزار شد،‌ برگزاری نمایشگاه «نسیم مطهر 2» را تجلی درک خوب جامعه از زندگی فردی و اجتماعی دانست و گفت: نمایشگاهی که ضمن این نمایش ترتیب داده شده و با سلیقه بود از فعالیت‌های ارزشمند دانش آموزان و مربیان بود که از آنها تشکر می‌کنم که انصافا باعث استشمام نسیم مطهری در این فضا شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک روز و هفته معلم به معلمان کشور عنوان کرد: خصوصیات شهید مطهری به گونه‌ای بود که در 3 عرصه حیات فردی، زندگی خانوادگی و حضور اجتماعی و سیاسی توفیق داشت که کمتر شخصیتی داریم که همه خصوصیات را با هم داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به حیات فردی شهید مطهری گفت: ایشان در زمینه نگارش آثار فاخر، فردی استثنائی بود که البته این امر با توجه به عنایات الهی دست یافت.

دکتر لاریجانی شهید مطهری را از نظر اخلاقی فردی تلاش گر عنوان کرد که توانسته بود خود را منزه کند و یادآور شد: همانطور که انسان زمانی که بر امور مادی تلاش می‌کند توفیق خواهد داشت اگر در زندگی معنوی نیز تلاش کند توفیق یافته و روح و نفس انسان نیز مثل جسم او ترقی خواهد کرد.

رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه شهید مطهری انسان مادی گرایی در زندگی خود نبود، گفت: ایشان اهل سیر و سلوک بود که بعد از چند دهه کار کردن روی خود توفیق نایل آمدن به مقام قهرمان معنوی را داشت.

وی افزود:‌ استاد مطهری برای تمام لحظات زندگی خود برنامه داشت و از دوران نوجوانی نسبت به حوزه علم تعلق خاطر داشت که در نهایت باعث شده بود که امروز کتاب‌های ارزشمندی از ایشان در دست ملت ایران باشد.

دکتر لاریجانی در ادامه صحبت‌های خود به زندگی خانوادگی شهید مطهری اشاره و اظهار کرد: ایشان توانستند خانواده‌ای صمیمی و دارای برنامه‌‌ای را هدایت کنند که در نهایت این تنظیم امور باعث شد فضای صمیمی و همبستگی در زندگی خانوادگی ایشان حاصل شود، چنانچه امروزه عدم وجود این صمیمیت در خانواده‌های غربی باعث از هم گسیختگی شده است.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با تاکید بر اینکه هرگاه در خانواده‌ای رشد علمی حاصل شود، رشد عاطفی نیز حاصل خواهد شد بیان کرد:‌ شهید مطهری برای خانواده خود صحنه‌ای منظم، صمیمانه، عاطفی و با افق روشن ترسیم کرد.

وی همچنین با اشاره به حیات اجتماعی و سیاسی استاد مطهری گفت: ایشان عالمی گوشه‌نشین نبود بلکه نگران بشریت و امت اسلامی بود که حتی در زمان دیکتاتوری شاه نسبت به ظلم موجود در فلسطین احساس مسئولیت می‌کرد.

دکتر لاریجانی شهید مطهری را انسانی دردمند دانست که برای آینده امت ایرانی و اسلامی تلاشگر بود و اذعان داشت: ایشان از آن دسته افرادی نبود که از انقلاب برای خود کیسه پر می‌کردند بلکه سردار میدان انقلاب بود و فداکارانه برای ساماندهی انقلاب زحمت می‌کشید و با رژیم سفاک شاه مبارزه می‌کرد که در نهایت در همین راه شهید شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همانطور که از آثار قلمی ایشان برمی‌آید، وی به دنبال نوعی روشنگری برای سعادت بشریت بود.

وی در ادامه خطاب به اولیاء، معلمان و دست اندرکاران این همایش گفت: عامل اصلی توفیق شهید مطهری در زندگی خود این بود که ایشان برای سرتاسر زندگی خود برنامه داشت اما امروز افراد برای زندگی خود یا برنامه ندارند یا برنامه کوتاه‌مدتی دارند که در زندگی سیاسیون نیز همین است که متاسفانه برنامه‌ها به صورت کوتاه‌مدت است.

دکتر لاریجانی ادامه داد: انسان وقتی موفق تر است که برنامه دراز مدتی برای زندگی خود داشته باشد و هرچه افق زندگی او عمیق تر باشد به صورت توانمندانه تری تصمیم گیری خواهد کرد همچنین انسان های موفق کسانی هستند که به معاد و آخرت توجه کنند لذا علت موفقیت شهید مطهری نیز برنامه ریزی برای طول عمر خود بود که موفق هم شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با تشکر از سمت گیری مناسب برگزارکنندگان همایش آراء و اندیشه های استاد شهید دکتر مطهری، خاطرنشان کرد: برگزاری این همایش و نمایشگاه نشان دهنده رجوع دانش آموزان به آثار ایشان دارد که البته آنها می توانند از آن دسته از آثار شهید مطهری استفاده کنند که به اقتضای سن آنها از ابعاد فلسفی کمتری برخوردار باشد.

علی لاریجانی در ابتدای این مراسم از نمایشگاه "نسیم مطهر 2" که در حاشیه برگزاری همایش آراء و اندیشه های استاد شهید دکتر مطهری برپا شده بود بازدید و با مسئولان آن گفتگو کرد.