انحراف به چپ سواری پژو سه کشته در جاده مرزی میرجاوه بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی ناجا استان، سرهنگ ایوب شرافتی در این باره اظهار داشت: برابر اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تصادف منجر به فوت در کیلومتر ۵۰ محور زاهدان-میرجاوه بلافاصله ماموران پلیس راه در محل حاضر شدند.

وی افزود: در این حادثه یک خودروی سواری پژو به دلیل انحراف یه چپ با یک دستگاه وانت مزدا برخورد کرده که بر اثر شدت جراحات وارده سه تن از سرنشینان پژو در محل حادثه جان خود را از دست داده و دو راننده خودروها نیز در این حادثه مصدوم شدند.

رئیس پلیس راه شمال استان سیستان وبلوچستان گفت: در بررسی های بعمل آمده از نحوه وقوع این حادثه، مشخص شد که خستگی و خواب آلودگی راننده سواری پژو که مسیر طولانی را در حال حرکت بوده موجب انحراف به چپ و وقوع چنین تصادف دلخراشی شده است.