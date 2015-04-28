دهمین نشست نمایندگان استانی خبرگزاری مهر در مشهد مقدس آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست نمایندگان استانی خبرگزاری مهر که عصر سه شنبه با محور تبیین سیاستهای سال جدید و با شعار تغییر، تحول و تعالی در تالار اجتماعات مجتمع نور آغاز شد معاون خبر خبرگزاری مهر اظهار کرد: خبرگزاری مهر با مدیریت جهادی توانسته محتوایی با کیفیت به جامعه و مخاطبان ارائه کند.

سید امیر حسن دهقانی با بیان اینکه توجه به تولیدات استانی به عنوان یکی از رویکردهای این خبرگزاری طی سال گذشته در دستور کار قرار گرفت افزود: بنا داریم تولیدات استانی را از حاشیه به متن خبرگزاری وارد کنیم.

معاون خبر خبرگزاری مهر ادامه داد: در طراحی جدیدی که در نرم افزار و سایت خبرگزاری ایجاد شده امکان انتشار اخبار استانی در گروه های تخصصی فراهم شده است.

وی ادامه داد: فعال تر شدن گروه های تخصصی از جمله سیاست های جدید این رسانه برای استان ها بوده و تولیدات استانی در فعال سازی زیرگروه های تخصصی نقش بسزایی داشته است.

دهقانی افزود: توجه دادن به تولیدات استانی در اتاق خبر و اختصاص نقشه خبری برای استان ها در صفحه نخست یکی از اقدامات و اصلاحات انجام شده در این رسانه بوده است.

افزایش تولیدات چند رسانه ای

وی با اشاره به اینکه در سال جاری خبرگزاری مهر دو رویکرد جدید را در پیش رو خواهد داشت ادامه داد: حرکت به سمت خبرنگار چند رسانه ای یکی از رویکردهای جدید خبرگزاری مهر در سال جاری است.

وی ادامه داد: شکل گیری محتوای چند رسانه ای تحول جدی در حوزه فعالیت خبرنگار ایجاد کرده به خصوص استفاده از اینترنت تحولی در محتوای چند رسانه ای و درگیر کردن حواس گوناگون مخاطب رخ داده است.

دهقانی با بیان این که محتوای چند رسانه ای روایت صادقانه تری از یک رویداد را ارائه می دهد افزود: در خبر مکتوب، هرقدر خبر متناسب با واقعیت تنظیم شده باشد چون از مجرای ذهنی خبرنگار عبور کرده نمی تواند گویای تمام واقعیت باشد اما در خبرچندرسانه ای اجزای دیگری که در متن دیده نمی شود به مخاطب منتقل می شود.

وی ادامه داد: محیط وب بستر مناسبی برای عرضه محتوای چندرسانه ای است و همچنین امکانات چندرسانه ای که امروزه در دسترس همگان است امکان تولید خبرچند رسانه ای را فراهم کرده است.

دهقانی گفت: تجربه رسانه ای نشان داده است که مخاطب توجه بیشتری به محتوای چند رسانه ای نشان می دهد و این امر ما را به سمت توجه بیشتر به تولیدات چند رسانه ای سوق می دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: برای رقابت با سایر رسانه ها باید متناسب با تغییرات جدید به روز رسانی کرد.

دهقانی با تاکید بر تاثیر گذاری در منطقه بیان کرد: با توجه به فعال سازی بخش های غیرفارسی به دنبال تأثیرگذاری در منطقه هستیم.

وی نیاز خبرنگاران را به آموزش مهارت های جدید خبری جدید یادآور شد و گفت: روش های تهیه و تدوین و ویرایش فیلم و عکس خبری در کوتاه ترین زمان باید به خبرنگاران و دبیران خبری آموزش داده شود.

وی دیگر رویکرد خبرگزاری مهر را توجه به فعالیت ها و برنامه های تعاملی عنوان کرد و گفت: میزان تأثیرگذاری شبکه های اجتماعی در دوره ما بسیار زیاد است و در این محتوا رسانه و مخاطب در کنار یکدیگر به تولید محتوا می پردازند.

دهقانی با بیان این که واکنش مخاطبان برای بهبود اخبار تأثیر بسزایی دارد افزود: برخی نیازهای مخاطبان و یا ایده های خلاقانه آنها می تواند خلاء هایی که شتاب کاری و درگیری های روزمره ایجاد می کند را پر کند.

وی در تشریح سیاست های کاری این رسانه در سال جدید ادامه داد: یهره گیری از پتانسیل گروه سلامت و محیط زیست، راه اندازی بخش اخبار کوتاه و انتشار مهمترین عناوین خبری داخلی و خارجی در کوتاه ترین زمان ممکن در بخش های سیاسی، ورزشی، اقتصادی و بین الملل از جمله سیاست های در دستور کار این رسانه برای سال جدید است.