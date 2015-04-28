به گزارش خبرگزای مهر به نقل از «یمن الآن»، «عبدالله حسن» کارشناس و تحلیلگر سیاسی یمنی با اشاره به تجاوز نظامی آل سعود به این کشور تأکید کرد: مقامات سعودی با هدف بازگرداندن هیمنه از دست رفته خود در منطقه اقدام به تجاوز به یمن کردند.

وی ادامه داد: بدون شک این سعودیها بودند که مانع تحقق توافق سیاسی در یمن به منظور برون رفت از بحران کشور شدند.

این کارشناس یمنی تصریح کرد: اینکه سعودیها از توقف عملیات نظامی خود علیه یمن خبر دادند تنها یک «فریبکاری رسانه ای» بود، زیرا حملات وحشیانه آنها به یمن و کشتار غیرنظامیان و افراد بی دفاع همچنان ادامه دارد.

عبدالله حسن همچنین به تظاهرات ضد سعودی در یمن و دیگر کشورها اشاره کرد و اظهار داشت: برگزاری این تظاهرات پیام خوبی را به مقامات سعودی متجاوز رساند.