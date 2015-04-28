به گزارش خبرگزاری مهر علی لاریجانی در نشست مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس که عصر امروز (سه‌شنبه ۸ اردیبهشت) برگزار شد، با اشاره به تفکرات شهید مطهری گفت: قطعاً تفکرات و نکات برجسته ایشان برای شرایط امروز کشور بسیار مفید است. از طرف دیگر این شهید همواره تاکید داشتند که جامعه اسلامی نیازمند استقلال در تمام امور به ویژه موضوعات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قطعاً معنای استقلال، بستن درهای کشور نیست، بلکه این است که خود مسئولان کشور راجع به اقتصاد و موضوعات دیگر تصمیم بگیرند.

وی با تاکید بر اینکه قطعاً استقلال سیاسی در گرو تحقق استقلال اقتصادی است، افزود: استقلال اقتصادی یک رکن مهم برای استقلال سیاسی بوده و استقلال اقتصادی نیز در پناه استقلال سالم رخ می‌دهد، یعنی اگر شرایط اقتصادی کشور ناسالم باشد، نمی‌توان استقلال اقتصادی را متصور شد، حال این سوال پیش می‌آید که آیا اقتصاد کنونی کشور سالم است؟

بیماری‌های خاصی در اقتصاد کشور وجود دارد

لاریجانی تصریح کرد: متاسفانه اقتصاد کنونی کشور دچار بیماری اساسی است زیرا یک زندگی باکرامت برای مردم فراهم نشده و بیماری‌های خاصی در اقتصاد وجود دارد، از طرف دیگر دغدغه ما در شرایط کنونی باید موضوع اقتصاد باشد. از طرف دیگر با توجه به شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی باید توجه داشت که آنچه که در این عرصه‌ها به ما آسیب وارد می‌کند، مشکلات حوزه اقتصادی است و در این رابطه باید گفت که مقوله اقتصادی جایگاه ما را در منطقه و عرصه بین‌المللی نیز تعیین می‌کند.

رئیس قوه مقننه بر لزوم توجه به مقوله رفتار سیاسی و همگرایی در شرایط کنونی کشور تاکید کرد و گفت: قطعاً همه باید در جهت رعایت نظم در این حوزه‌ها اقدام کنیم، البته شاید اختلاف‌نظرهایی وجود داشته باشد اما آنچه که در شرایط کنونی اهمیت دارد، موضوع همگرایی و همبستگی است. از طرف دیگر باید جهت کاهش آسیب‌ها، نسبت به کم‌کردن حواشی و توجه به مقوله رونق تولید و اقتصاد بکوشیم.

وی با بیان اینکه باید تمام زمینه‌ها برای رونق اقتصادی فراهم شود، گفت: تحقق این موضوع نیازمند تلاش مجلس، دولت و قوه قضائیه و رفع برخی اشکالات و ناتوانی‌ها در این موضوعات است.

لاریجانی ادامه داد: من بارها تاکید کرده‌ام که اولویت کشور باید حفظ سرمایه اقتصادی باشد، زیرا در شرایط کنونی به علت عدم توجه به این حوزه برخی از بخش‌ها متوقف و برخی با کاهش فعالیت و تولید روبرو هستند، از این‌رو من حتی در جلسه سران قوا نیز این را اعلام کردم که برای توجه به این حوزه باید کمیته‌هایی زیرنظر استانداری‌ها تشکیل شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: قطعاً اگر بخواهیم از سیره شهید مطهری در موضوع رفتار سیاسی استفاده کنیم، باید به این موضوع توجه شود که این شهید بزرگوار، برای اداره کشور مسئله روحانیت را یک اصل می‌داند، البته در آن زمان برخی مانند بنی‌صدر به مقوله روحانیت نقد داشته و گاهاً الفاظی را به کار می‌برد و شهید مطهری نیز در این رابطه متعرض این امور می‌شد و اعتقاد داشت که روحانیت باید هدایت جامعه را برعهده گیرد. البته این شهید بزرگوار اعلام می‌کرد که شاید در درون روحانیت نیز مشکلاتی باشد، اما به علت این مشکلات نباید با اصل و ریشه این موضوع مبارزه کرد.

باید نهاد روحانیت را بزرگ بشماریم‌

وی با تاکید بر اینکه در امور کشور روحانیت باید اصل و محور قرار داشته باشد، تصریح کرد: این موضوع بااهمیت است که اگر می‌خواهیم از تفکر شهید مطهری پیروی کنیم، باید نهاد روحانیت را بزرگ بشماریم‌، به ویژه ایشان نسبت به اهمیت مرجعیت و حوزه علمیه تاکید داشتند. از طرف دیگر همه باید به این موضوع توجه کنند که نباید از روحانیت برای تحقق اهداف استفاده کرد. به طور مثال آیت‌الله مهدوی کنی می‌گفتند که آنها در مواقعی از ما استفاده می‌کنند نه اینکه حرف‌مان را گوش کنند، از این‌رو اگر اصولگرایان می‌خواهند سیره شهید مطهری را دنبال کنند باید در مسیر روحانیت گام بردارند،‌ البته در شرایط کنونی جامعه روحانیت و جامعه مدرسین در این حوزه هستند، بنابراین باید برای آینده باور کنیم که این دو نهاد تصمیم‌ساز بوده و آنها را محترم بشماریم. همچنین نباید با روحانیت معامله‌گرایانه صحبت شود و باید روحانیت را به‌عنوان اصل حرکت جامعه بدانیم.

لاریجانی گفت: یکی دیگر از محورهای تفکرات شهید مطهری مقوله رهبری و ولایت فقیه بود، از این‌رو ایشان برای جامعه اسلامی همواره اصل رهبری را مورد تاکید و حمایت قرار می‌دادند. از طرف دیگر این شهید بزرگوار همواره در مورد کسانی که آرمان‌ها و تفکرات اسلامی را تغییر می‌دادند، به شدت به دنبال جداسازی بود، به همین دلیل در آن زمان با جریان‌های اسلامی که انحراف داشتند، صف‌کشی داشت،‌ اما در مقام عملی و اجرا خیلی روادار بود و از همه نیروها استفاده می‌کرد.

وی ادامه داد: متاسفانه در این حوزه به محض اینکه فردی از قبیله و گروهی نیست، طرد می‌شود، همچنین این حرف معقول و سنجیده است که وقتی می‌خواهیم جامعه بزرگ را اداره کنیم، نمی‌توانیم قبیله‌ای فکر کنیم، از این‌رو موضوع باید برای هر گروهی اصل باشد. از طرف دیگر از نظر تفکرات شهید مطهری در مقام فکر باید ملتزم به صراط مستقیم بود، اما در مقام عمل باید میدان را باز گذاشت و از همه افراد که می‌توانند کمک کنند، استفاده کنند، زیرا امروز ممکن است برخی مقامات اجرایی از نظر سلیقه‌ای با ما نسازند، اما در مقام اجرا موفق عمل کنند،‌ حال نباید به علت تفاوت سلیقه سیاسی از آنها استفاده نکنیم.

لاریجانی تصریح کرد: یکی دیگر از دغدغه‌های فکری سنت شهید مطهری این بود که ایشان در چارچوب جغرافیایی کشور فکر نمی‌کرد و دل‌مشغولی برای کل جهان داشت. البته گاهی برخی افراد در بحث‌های سیاسی می‌گویند که تنها باید به منافع ملی توجه شود، اما قطعاً منافع ملی ما به منافع فکری و وضعیت عالم اسلام وابسته است، از این‌رو باید نسبت به کشورها حساس باشیم و قطعاً سرنوشت جوامع اسلامی به هم مربوط است. از طرف دیگر جمهوری اسلامی در شرایط کنونی با رهبری رهبر معظم انقلاب نسبت به تمام کشورهای اسلامی دغدغه دارد که این موضوع امری واقعی بوده و به امنیت ملی ما کمک می‌کند.