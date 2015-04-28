غیبت حسینی و تذکرات دستیار برانکو به بازیکنان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس که خود را برای دیدار روز جمعه مقابل پیکان آماده می‌کند از ساعت ۱۷:۳۰ تمریناتش را با صحبت های کادر فنی آغاز کرد. بازیکنان بعد از صحبت‌های سرمربی، به گرم کردن بدنهایشان پرداختند.

سرخپوشان سپس در دو گروه به پاسکاری های کوتاه و بلند پرداختند که پانادیچ مربی پرسپولیس تذکراتی را به در حین پاسکاری به بازیکنان می داد.

فوتبال درون تیمی بدون دروازه بان برنامه دیگر کادر فنی پرسپولیس بود. پانادیچ در این بخش حتی نحوه پاس کاری را به بازیکنان تذکر می داد. تمرین امروز ساعت ۱۸:۴۵ و در حالی خاتمه یافت که بعضی بازیکنان در گوشه ای از زمین تمرینات اضافه ای مشغول شدند.

میثم حسینی که روز گذشته در تمرین سرخپوشان حضور یافته بود، امروز غایب بود. پیام صادقیان هم که از سوی برانکو اخراج شده، در تمرین امروز نبود.

حدود ۲۰ هوادار در تمرین امروز حضور داشتند و تمرینات را نظاره کردند.

رضا نوروزی در کلینیک مجموعه درفشی فر فیزیوتراپی کرد. حمیدرضا علی عسگری هم که آسیب دیده است، امروز جدا از بازیکنان دیگر کنار زمین دوید.

پیش از شروع تمرین مربیان پرسپولیس جلسه‌ای را با همدیگر برگزار کردند.