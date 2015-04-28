حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو با خبرنگار مهر از تصویب طرح تحقیق و تفحص از مسئولان دو تابعیتی در کمیسیون امنیت ملی خبر داد.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح تحقیق و تفحص با امضای ۱۲ نفر از نمایندگان از جمله بنده در اسفندماه سال ۹۳ به کمیسیون امنیت ملی داده شده بود که امروز در کمیسیون بررسی و به اتفاق آرا به تصویب رسید.

وی اظهار داشت: در جلسه کمیسیون امروز وزیر اطلاعات و معاونانش حضور داشتند و چندین بار به خاطر دقت نظر نمایندگان از تنظیم چنین تحقیق و تفصحی تشکر کرده و آقای علوی گفت این تحقیق و تفحص به نفع کشور و امنیت ملی است.

این نماینده مجلس ادامه داد: وزیر اطلاعات همچنین از طرحی که امروز در مجلس بررسی شد در خصوص ضرورت استعلام از وزارت اطلاعات برای مشاغل حساس نیز تشکر کرد و معتقد بود این طرح به ارتقای مدیریتی کشور کمک خواهد کرد.

حاجی دلیگانی اظهار داشت: حدود ۵۰۰ هزار نفر دو تابعیتی در کشور ما زندگی می کنند اما آماری درخصوص مقامات دولتی وجود ندارد امیدواریم نتیجه این تحقیق و تفحص منجر به قانونگذاری مناسب در این خصوص شود.