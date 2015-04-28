تدابیر ارتش لبنان علیه طرفداران عنصر فتنه انگیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ال بی سی، منابع لبنانی اعلام کردند: ارتش لبنان طی عملیاتی برخی از افراد وابسته به احمد الاسیر عنصر سلفی و فتنه انگیز در لبنان را بازداشت کردند.

در پی این تحرکات ارتش لبنان، احمد الاسیر از طرفداران خود خواست که فرار را بر قرار ترجیح دهند که فعلا آفتابی نشوند.

وی در شبکه توئیتر خود نوشت: مخفی شوید تا به دام نیروهای امنیتی نیافتید. من تلاش زیادی کردم اما طرفدارانم تحت تعقیب هستند.

شایان ذکر است که از صبح امروز نیروهای امنیتی لبنان در شهر صیدا تدابیر امنیتی ویژه ای را به اجرا درآورده اند.