به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی در گفت‌وگو با خانه ملت، در تشریح نشست مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس گفت: نشست امروز با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین برخی اعضای فراکسیون اصولگرایان مجلس برگزار شد که در ابتدای نشست علی لاریجانی توضیحاتی درباره وضعیت کنونی کشور و شرایط منطقه‌ای ارائه کرد.

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این نشست سردار سلیمانی تحلیل جامعی از اوضاع منطقه اعم از افغانستان، عراق، سوریه، یمن و لبنان ارائه کرد و وضعیت منطقه را برای نمایندگان تبیین کرد که به نظر من تحلیلی بسیار جالب و جامع بود و نمایندگان از اوضاع منطقه و مسائل کنونی منطقه کاملا آشنا شدند.

وی افزود: بی‌تردید حضور جمهوری اسلامی ایران در منطقه به جهت مبارزه با گروه‌های تروریستی و افراطی است و در این راستا کشوری که صادقانه در جهت مبارزه با مقوله تروریسم حرکت کرد، جمهوری اسلامی ایران بود. از طرف دیگر وقتی می‌بینیم کسانی با عنوان پرطمطراق ائتلاف علیه داعش به میدان آمده‌اند، نتوانستند در این حوزه به کمترین توفیقی دست یابند.

رئیس فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس ادامه داد: امیدواریم این توان جمهوری اسلامی ایران برای صیانت از ثبات و صلح در منطقه و همچنین مبارزه با پدیده تروریسم و حمایت از مردم مظلوم منطقه انجام می‌دهد، بتواند نهایتاً به یک نوع توازن و ثبات در منطقه تبدیل شود.