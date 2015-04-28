به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز حجت الاسلام محمد مرعشی در همایش بزرگ پدران آسمانی که با حضور مسئولان لشکری و کشوری و خانواده معظم شهدا و ایثارگران در برج میلاد تهران برگزار شد با تجلیل از برنامه ریزی صورت گرفته برای تجلیل از شهدای دفاع مقدس اظهار داشت: برگزاری مراسمی نظیر همایش پدران آسمانی جای تقدیر و سپاس دارد.

مشاور تشکل‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور افزود: در قرآن کریم و روایات تأکید شده است که شهدا زنده اند و در پیشگاه الهی روزی می خورند و فرزندان شهدا نیز این باور را دارند که پدرانشان زنده هستند زیرا بارها با پدرانشان سخن گفته اند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه و پیروی از وصیت نامه شهدای انقلاب اسلامی ادامه داد: شهدای انقلاب اسلامی همواره در وصیت نامه های خود به پیروی مردم از ولایت فقیه تأکید کردند و خودشان نیز با نثار جانشان نشان دادند که پیرو ولایت هستند.

مرعشی اضافه کرد: امروز وظیفه همه ما تبعیت کامل از وصیت نامه و پیام های شهدا است به طوری که باید مانند شهدا از منویات رهبری که امروز پرچم اسلام را به دوش گرفته اند با تمام توان پیروی کنیم.

گفتنی است در همایش پدران آسمانی استان تهران، شهرداری تهران، نیروی زمینی ارتش، بنیاد شهید و امور ایثارگران، جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر و برخی از بانک‌ها، فرزندان شاهد را در برپایی این جشن یاری می‌کنند.

این مراسم هشتمین سال متوالی در استان تهران و سومین سال متوالی در برج میلاد برگزار می‌شود و طی سالهای اخیر بیشتر هیئت اجرایی جشن دیدار با پدران آسمانی در استان تهران را فرزندان شاهد و ایثارگر شهرستانهای قرچک، ورامین و پیشوا تشکیل می‌دهند.