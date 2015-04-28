به گزارش خبرنگارمهر، سید نوید برکچیان عصر سه شنبه در دهمین نشست سرپرستان استانی خبرگزاری مهر که با هدف تبیین برنامه و فرآیندهای سال ۹۴ در تالار اجتماعات مجتمع نور برگزار می شود، اظهار کرد: توجه به ظرفیت های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و قومی در استان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به ارتقای شاخص های اطلاع رسانی کمک می کند.

وی بیان کرد: با برنامه ریزی انجام شده فعالیت نمایندگی ها و دفاتر شهرستانی از اطلاع رسانی صرف به پایش و رصد سوق داده شده است.

وی با تاکید بر اینکه ارتقای شاخص های اطلاع رسانی در استان ها مورد توجه خبرگزاری مهر است ادامه داد: ظرفیت های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در استان ها پتانسیل خوبی برای فعالیت های خبری استانی ایجاد کرده است.

وی هدف از برگزاری دهمین نشست نمایندگان خبرگزاری مهر در مشهد مقدس را سیاستگذاری در راستای تحقق شعار امسال خبرگزاری مبنی بر تحول، تغییر و تحول عنوان کرد و افزود: یکی از اهداف نشست های سالانه ارزیابی تولیدات و واکاوی خلاء های موجود در عرصه اطلاع رسانی است.

برکچیان همچنین از توسعه و تقویت شبکه خبرنگاری در کشور خبر داد و گفت: برگزاری نشست ها و گفتمان های فصلی با حضور اندیشمندان و صاحبان اندیشه درحوزه علم و دین به عنوان پتانسیل استان ها در سال جدید مورد توجه خبرگزاری مهر قرار گرفته است.

وی ادامه داد: برگزاری دوره های آموزشی و تقویت شبکه خبری از جمله طرح های این رسانه برای ارتقای شاخص های اطلاع رسانی است که در دستور است.