به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد سلطانی عصر سه شنبه در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی شیراز، گفت: با اعلام اینکه اساس صندوق نوآوری و شکوفایی به لحاظ مالی از دولت مستقل است، افزود: تلاش می کنیم شرکت های بزرگ را به سمت دانش بنیان شدن هدایت کنیم و آنان را از تسهیلات ۱۴ درصد بهره مند خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه چهار درصد شرکت های دانش بنیان کشور در فارس فعالیت دارند تصریح کرد: به رغم اینکه ارائه تسهیلات را برای طرح های دانش بنیان و شرکت های فعال آسان قرار داده ایم ولی شرکت های فعال فارس کمترین استقبال را از این شرایط کرده اند.

سلطانی با تاکید براینکه هدف تاسیس این صندوق بر مبنای توسعه تکنولوژی است، اضافه کرد: تاکنون نیمی از شرکت‌های دانش بنیان به ما طرح داده‌اند و از ۵۹۷ شرکتی که طرح به صندوق دادند، بیش از ۳۳۶ طرح بررسی و تعیین تکلیف شده اند.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به عملکرد حمایتی این صندوق از شرکت‌های دانش بنیان اضافه کرد: تعداد شرکت‌های دانش بنیانی که به صندوق مراجعه می‌کنند در حال افزایش است و تا کنون بیش از یک میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده اند.

وی ادامه داد: خوشبختانه ارائه تسهیلات بدون محدودیت است و هر شرکت فعال در هر استان می تواند به تعداد طرحهای ارائه شده تسهیلات دریافت کند.

سلطانی با تأکید بر اینکه به لحاظ تعداد تسهیلات «قرض‌الحسنه» تعداد بیشتری داشته است، گفت: پس از آن سرمایه در گردش و بعد از آن وام‌های تولید صنعتی قرار دارد.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی یادآور شد: سال گذشته بیش از ۶۰ تا ۸۰ درصد وثیقه های بانکی چک و سفته بوده و هدف از این کار ارائه تسهیلات به شرکت های دانش بنیان بوده است.