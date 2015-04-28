به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی شامگاه سه شنبه در همایش شوراها، افزود: مسئولیت شوراها از مسئولیت ما سنگین تر است زیرا از یک طرف باید مقررات و قوانین را رعایت کنید و از طرف دیگر مقابل اطرافیان و دوستان قرار بگیرند که گاها باعث گلایه مندی آنان خواهد شد.

وی ضمن یادآوری به شعار امسال توسط رهبر معظم انقلاب و رخدادهای کشورهای همسایه، گفت: در زمان کنونی که کشور مسلمان به کشور مسلمان دیگر حمله می کند و مسلمان کشی است، باید بیش از هر زمان دیگر همدلی و همزبانی داشته باشیم.

وی تصریح کرد: این شعار یک سیاست راهبردی و استراتژیک عملی برای ما و شما است و بیش از هر زمان دیگر نیاز است که همدلی و همزبانی را به معنای واقع درک کنیم.

حمیدی ادامه داد: این کشتارها برنامه های استکبار است که قطعا منتهی به شکست خواهد شد.

فرماندار ویژه گنبد با اشاره به نزدیکی فصل برداشت گندم، گفت: شهرستان گنبد قطب کشاورزی است و برداشت محصول تاثیر زیادی در زندگی مردم دارد.

وی با اشاره به دور ریز محصولات گندم در سال گذشته، گفت: دو درصد در زمان کاشت، چهار درصد زمان برداشت و چهار درصد در زمان حمل و نقل گندم باعث از بین رفتن این محصول است.

حمیدی اظهار کرد: با توجه به آمار ده درصدی، یکصد و پانزده میلیارد تومان در زمان برداشت گندم هدر می رود که این رقم برابر با بودجه عمرانی استان گلستان است.

وی خواستار اطلاع رسانی این موضوع توسط شوراها و دهیاری ها شد وافزود: به جد پیگیر هستیم تا کمباین ها که پنجاه درصد آنها بالای سی سال عمر دارند معاینه فنی استاندارد داشته باشند.

فرماندار گنبد اذعان کرد: قیمت مصوب به آنان و مردم ابلاغ خواهد شد که طی آن قیمت با کشاورزان کار شود.

وی مساله احساس امنیت در جامعه را مهم برشمرد و گفت: نیاز است که درصورت مشاهده هر گونه اعتیاد، سرقت و یا افراد غیر بومی و غیر استانی، به شورای تامین فرمانداری اطلاع داده شود.

فرماندار ویژه با توجه به نزدیکی کشت دوم، گفت: امسال با هر گونه کشت شالی برخورد قانونی خواهد شد زیرا امسال ۲۵ درصد کاهش ظرفیت منابع آب سدها و زیرزمینی را داریم و نیاز است که در این مورد تلاش و پیگیری جدی صورت گیرد.