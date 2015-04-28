واکنش وزیر بهداشت به منتقدان تعرفه های پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر سيدحسن هاشمي در دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله افزود: خدا را شكر مي‌كنم كه در دوره‌اي متولد شديم كه توانستيم دوران قبل از انقلاب، انقلاب و رهبري امام خميني (ره) در پيروزي انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس را تجربه كنيم.

وی با بیان این که همه ما دست پرورده امام بزرگوار هستيم خطاب به اساتيد دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله گفت: شما توانستيد در يكي از مهم ترين نهادهاي جمهوري اسلامي ايران يعني سپاه پاسداران منشا خدمات باشيد و به توفيقي نايل شديد كه جزء شريف ترين خدماتي است كه در زندگي نصيب انسان مي شود و اميدواريم شاگردان شما هم بتوانند ادامه دهنده راه شما باشند.

ضرورت توجه به فقرا و نیازمندان جامعه

وزير بهداشت با بيان اينكه جهت گيري انقلاب همواره فقرا و نيازمندان بوده اند، خطاب به دانشگاهيان بقيه الله گفت: شما بايد اين راه را ادامه دهيد.

هاشمي با بيان اينكه در حوزه بهداشت و درمان هنوز بخش زيادي از مشكلات حل نشده است، گفت: بخشي از اين مشكلات به عهده ما سياستگذاران است و بخشي مربوط به بداخلاقي‌هاي جامعه پزشكي است كه خود پزشكان و مردم از اين دردها رنج مي برند.

وزير بهداشت با تاكيد بر اينكه بايد براي مردم فقير، بيكار و ساكن در مناطق محروم و همچنين حاشيه نشينان از طريق دولت و مجلس برنامه هاي مدوني داشته باشيم، تصريح كرد: استدلال افرادي را كه مي گويند در اولویت قراردادن حاشیه نشینان و ارائه خدمات بهداشتی به آنان باعث حاشيه نشيني مي شود را قبول نداريم.

شهرهای اطراف تهران فاقد حداقل امکانات بهداشتی درمانی هستند

وزير بهداشت با بيان اينكه در اطراف كلانشهر تهران حدود ۴۰ شهر وجود دارد كه بيشتر آنها از حداقل امكانات بهداشتي درماني محروم هستند، گفت: در شهرهايي مانند رباط كريم و پرند با بيش از ۷۰۰ هزار نفر جمعيت حتي يك تخت بيمارستاني هم وجود ندارد و شهرهاي قدس با ۴۵۰ هزار نفر جمعيت و ملارد با ۳۵۰ هزار نفر جمعيت و همچنين شهرستانهای قرچك ورامين نيز وضعيت به همين منوال است.

وزير بهداشت با بيان اين كه بي‌عدالتي در شهرهاي مرزي بيشتر نمود پيدا مي‌كند گفت: بسياري از اين شهرها فاقد بيمارستان، متخصص، تجهيزات و امكانات پزشكي هستند كه بايد دولت و مجلس را تشويق كنيم به اين مناطق بيشتر توجه كنند.

هاشمي خاطرنشان كرد: نبايد تصور كنيم كه دولت در يك دوره به حوزه سلامت توجه داشته و در اين حوزه هزينه كرده است و اكنون تمام مشكلات حوزه سلامت حل شده است.

رضایت مردم از مولفه های سلامت و امنیت

وی در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به نظرسنجي‌هاي معتبر حوزه‌هاي اجتماعي كشور گفت: براساس اين نظرسنجي، "سلامت" و "امنيت" دو مقوله‌اي بودند كه مردم رضايت نسبي خود را در اين حوزه ها اعلام كرده اند و ساير مولفه‌هاي اجتماعي وضعيت مناسبي نداشتند.

وزير بهداشت با بيان اينكه سلامت و امنيت جزء سرمايه‌هاي اجتماعي هستند، تصريح كرد: رسانه‌ها به ويژه رسانه ملي بايد از اين سرمايه‌هاي اجتماعي صيانت كنند.

هاشمي در عين حال يادآور شد در هر حرفه و شغلي و در هر دوره‌اي افراد فاسد وجود دارد و البته قصد ما دفاع از افراد خلافكار نيست اما تصويري كه ساخته‌ايم مناسب نيست و بايد كاري كنيم كه مولفه سلامت كه در رضايتمندي مردم موثر بوده است، بيش از پيش ديده شود.

هزینه کردن اعتبارات یک درصد مالیات بر ارزش افزوده در حوزه ای غیر از سلامت حرام است

وزير بهداشت با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري كه خطاب به رئيس جمهور و مسئولان حوزه سلامت اظهار داشتند كاري كه شما با اجراي طرح تحول سلامت كرده ايد اگر مي‌خواستيد با هزار ساعت تبليغ انجام دهيد باعث ايجاد اين همه سرمايه اجتماعي نمي شد، خاطرنشان کرد: بنا بود ۱۰ درصد از منابع هدفمندی یارانه ها و همچنین ۱ درصد مالیات بر ارزش افزوده که مردم سلامت پرداخت می کنند را در اختیار وزارت بهداشت قرار دهند و اگر یک درصد ارزش افزوده که توسط مردم تامین می شود در جایی غیر از سلامت هزینه شود، شرعاً حرام است.

وزیر بهداشت ادامه داد: رضایتمندی هایی که در روستاها، شهرهای کوچک و شهر ها ایجاد شده است بخاطر سرمایه گذاری است که در بخش سلامت شده و مردم را امیدوار نگه داشته است.

راه طولانی در پیش داریم

هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: اگر بنا باشد طبق سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و نیز برنامه پنجم توسعه، پرداخت مردم در بخش سلامت را به کمتر از ۲۰ درصد کاهش دهیم راه طولانی در پیش داریم و باید عدالت را از نظر دسترسی فراهم کنیم که به همین منظور باید پزشک، متخصص و فوق متخصص را تربیت کنیم و یا مراکز بیمارستانی و بهداشتی ایجاد کنیم که این اقدامات نیازمند هزینه است.

وزیر بهداشت با بیان این که برخی می گویند اگر تمام بودجه کشور را بدهید بخش سلامت درست نمی شود افزود: برعکس ما معتقدیم که هزینه کردن در آموزش و پرورش و بخش سلامت هزینه نیست بلکه به نوعی سرمایه گذاری است چرا که در آینده این افراد سالم، محور تولید، رونق و پیشرفت هستند.

هاشمی با تاکید بر ضرورت تخصیص منابع پایدار به بخش سلامت، گفت: در دنیا منابع بخش سلامت بیش از منابعی است که صرف نفت و گاز و یا حوزه تسلیحات می شود و اهمیت سلامت و سامان دهی سلامت مردم مانند برندی است که بسیاری از دولت ها و سیاستمداران غربی در کارنامه اجرایی خود دارند.

هدف دولت یازدهم رسیدگی به نقاط محروم است

وزیر بهداشت تأکید کرد: هدف گیری دولت یازدهم رسیدگی به نقاط محروم بوده است و امیدواریم در این زمینه طرح تحول سلامت که هدف اصلی آن کاهش پرداخت از جیب مردم و سالم سازی رفتار جامعه پزشکی است استمرار داشته باشد.

وی افزود: بیمه شدن حدود ۱۰ میلیون نفر، کاهش پرداختی از جیب مردم در نقاط روستایی به ۳ درصد و در مناطق شهری به ۶ درصد و تأمین نیازهای دارویی و پزشکی از جمله دستاوردهای اجرای طرح تحول سلامت در کشور بوده است.

وزیر بهداشت با تاکید بر ضرورت نظارت بر تعرفه ها اضافه کرد: در دوره های گذشته وضعیت تعرفه بسیار تأسف آور بود به صورتی که سیاستمداران واقعیت ها را نمی دیدند و با وجود رشد ۳۰ درصدی تورم، تعرفه ها تنها ۱۰ تا ۱۲ درصد رشد می کرد و پرداخت به بیمه ها نیز با ۱۲ ماه تأخیر صورت می گرفت که این عوامل باعث سرکوب تعرفه در بخش دولتی می شد.

هاشمی ادامه داد: به یاری خدا اصلاحاتی در تعرفه ها ایجاد کردیم اما برخی از دوستان در این زمینه همراهی نکردند و می گفتند که تعرفه ها باید ۶ یا ۸ برابر شود بدون اینکه به شرایط دولت و وضعیت مردم توجه داشته باشد.

وزیر بهداشت تصریح کرد: برخی از دوستانی که از تعرفه ها و میزان آن انتقاد می کنند نباید فراموش کنند از پول مالیات و بودجه عمومی دولت برای درس خواندن، رفتن آنها به بهترین دانشگاه ها و افزایش مقبولیت اجتماعی برای آنها سرمایه گذاری شده است.