به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار پیمان جعفری طهرانی عصر سه شنبه در حاشیه جشن بزرگداشت خلیج فارس درجمع خبرنگاران اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران کشوری صلح ظلب و حامل صلح و دوستی اما اجازه تعدی و تعرض به هیچ هرج و مرج طلبی را نمی دهد.

ظهرانی با بیان این که اهمیت اقتصادی این مناطق باعث اهمیت آن در مسائل امنیتی شده است گفت: از زمانی که نیروی دریایی در حوزه اقیانوس هند نفوذ پیدا کرده است و ناوگروه های ما در خلیج عدن حاضر شده اند هیچ گونه آمار از دزدی دریایی موفق نداشته ایم و امنیت کامل در این حوزه تأمین شده است.

جعفری طهرانی در پاسخ به سوالی مبنی بر تأثیر حضور ناوگروه نیروی دریایی ایران در باب المندب گفت: ما حافظ منافع خودمان هستیم و همیشه اعتقاد داشتیم که حضور ناوگروه ما حامل پیام صلح و دوستی است.

وی ادامه داد: این پیام برای کسانی است که به ارزش ها و صلح منطقه احترام می گذارند و قطعا در برابر کسانی که برای صلح منطقه ارزش و احترامی قائل نیستند با اقتدار برخورد خواهیم کرد.

جعفری طهرانی ادامه داد: نکته قابل توجه این است که در این تأمین امنیت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به هیچ ائتلاف بین المللی وابسته نیست و مستقلا امنیت منطقه را تأمین کرده است.

وی توسعه فرهنگ دریایی را زیربنای توسعه قدرت دریایی چه در حوزه نظامی و چه در حوزه اقتصادی دانست و گفت: صنایع کشتی سازی در درون نیروی دریایی همگام با سازمان صنایع وزارت دفاع فعالیت می کنند و الحاق ناوشکن دماوند به حوزه خزر در اسفند سال گذشته صورت گرفت.