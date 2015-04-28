شرکتهای تخصصی فارس برای دریافت تسهیلات صندوق نوآوری مراجعه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون فرقانی عصر سه شنبه در دیدار با رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی اعضای اتاق بازرگانی شیراز با اشاره به اینکه هر کس باید به فکر توسعه و پیشرفت در تمامی زمینه های علمی واقتصادی در فارس باشد، تاکید کرد: با توجه به شرایط به وجود آمده برای فعالین شرکت های تخصصی ، ضروری است به منظور توسعه و بهره گیری از مزایای شرکت های دانش بنیان با ارائه طرح از تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی کشور بهره مند شوند.

وی با تاکید بر اینکه این صندوق با دارا بودن سرمایه ای بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان قادر خواهد بود به شرکت های فعال در استان تسهیلات ۱۴ درصدی ارائه دهد، افزود: ضرورری است متولیان شرکت هایی که تلاش دارند به سمت تکنولوژی و پیشرفت های اقتصادی گام بردارند، با ارائه طرح از تسهیلات این صندوق بهره مند شوند.

فرقانی نرخ سود تسهلات این صندوق را ۸ درصد کمتر از نرخ مصوب شورای پول واعتبار اعلام کرد وگفت: برای سال جاری رقم ۱۴ درصد در نظر گرفته شده که حداقل مبلغ پرداخت سهیلات ۵ میلیارد تومان خواهد بود.