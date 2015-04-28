تعهد مالی دولتهای گذشته در فارس ۱۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه داشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری شامگاه سه شنبه در مراسم سرمایه گذاران استان فارس خارج از کشور بیان کرد: استان فارس مانند یک کارگاه صنعتی در حال کار است.

وی به وجود سه هزار و ۳۰۰ کیلومتر راه و بزرگراه در فارس اشاره کرد و گفت: این میزان راه و بزرگراه که در حال اجراست در کنار ۷۰۰ طرح کوچک و بزرگ در بخشهای گوناگون از ۵ تا ۷۵ درصد پیشرفت داشته است.

شریعتمداری اعلام کرد: در حوزه فرهنگ نیز سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان طرح در حال اجرا در گوشه و کنار فارس وجود دارد.

وی تاکید کرد: در حوزه پزشکی نیز ۱۴ مجتمع پزشکی در شهرهای مختلف این استان در آستانه افتتاح است.

معاون اجرایی رئیس جمهور در بخش دیگری با اشاره به اینکه اگر دولت بخواهد برای طرح های نیمه تمام هزینه کند بالغ بر ۱۵ سال وقت نیاز است، افزود: مثل روز روشن است که این مسیر بن بست است.

وی از طرح دولت برای فروش طرحهای نیمه تمام خبرداد و گفت: چنانچه دولت بخواهد در مسیر طرح های نیمه تمام به مسیر گذشته ادامه دهد بودجه دولتی از پای در خواهد آمد زیرا دولت وظیفه اجرای طرح های زیر بنایی را دارد.

شریعتمداری بیان کرد: در بعضی نقاط فارس محرومیت بیداد می کند بدین دلیل دولت باید در آن مناطق هزینه کند.

وی تعهدات مالی دولت در کشور را بالغ بر ۷۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: یکی از مشکلات عمده سرمایه گذاری در کشور تغییرات مدیریتی در سطح کلان و مقررات دست و پا گیر است.

وی افزود: تلاش دولت در ظرف زمانی معین این است که قطار پیشرفت را به ریل بازگرداند.

شریعتمداری افزود: کاغذ پاره هایی داریم که مانع صادرات و موجب محدودیتهایی برای حضور کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی شده که اصلاح مسیر سیاست خارجی و حرکت برای رفع مانع اصلی که همان رفع تحرمیهاست به تدریج به رفع این موانع کمک می کند.

وی خطاب به ۷۰ سرمایه گذار فارسی مقیم خارج از کشور گفت: سود سرمایه گذاری در رشته هایی که درست انتخاب شود به گونه ای است که رغبت برای سرمایه گذاری را افزایش می دهد.

شریعتمداری گفت: این استان در تمام زمینه ها آماده جذب سرمایه هاست، بسیاری از طرحها با آینده روشن آمادگی سرمایه گذاری دارد به گونه ای که هم اینک فارس قطب الکترونیک، پزشکی و سلامت کشور است.

وی با اشاره به زمینه های سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی فارس گفت: اگر بهره وری خاک در این استان بالا برود راه جدیدی پیش روی سرمایه گذاری خواهد گذاشت.