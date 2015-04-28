به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت خارجه سوریه در نامه ای به شورای امنیت سازمان ملل اقدامات دولت آنکارا در حمایت از تروریسم در سوریه را به شدت محکوم کرد.

این وزارتخانه از شورای امنیت خواست تا با دخالت فوری خود، اقدامات خصمانه دولت آنکارا در این زمینه را متوقف کند.

در این بیانیه آمده است: دولت آنکارا با حمایت از تروریسم و باز گذاشتن مرزهای خود به روی تروریست ها برای ورود به سوریه به صورت علنی وارد جنگ علیه دولت دمشق شده است.

در این بیانیه تصریح شده است: شورای امنیت سازمان ملل باید با حامیان تروریسم که تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی به شمار می روند، قاطعانه برخورد کند.

این وزارتخانه در پایان بیانیه خود به نقش دولت آنکارا در حمایت از تروریست ها برای حمله به منطقه «جسر الشغور» ادلب اشاره و تأکید کرد: هیچ کس نمی تواند نقش گسترده ترکیه در حمله تروریست ها به جسر الشغور را انکار کند.