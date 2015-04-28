به گزارش خبرنگار مهر نشست کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال عصر امروز سه شنبه با حضور همه اعضای این کمیته، بازیکنان و نماینده باشگاه پرسپولیس برگزار شد که طی آن کمیته اخلاق بعد از شنیدن توضیحات سوشا مکانی و محمدرضا خانزاده رای خود را بلافاصله صادر کرد.

بر این اساس، خانزاده به خاطر درگیری و بکاربردن الفاظ رکیک و فحاشی به هودار پرسپولیس در قطر به ۹ ماه محرومیت از فوتبال محکوم شد. سوشا مکانی دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس نیز با توجه به توضیحاتی که ارائه کرد به ۳ جلسه محرومیت تعلیقی و ۵ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.

کمیته اخلاق همچنین محمود خوردبین سرپرست باشگاه پرسپولیس را به دلیل اینکه در صحنه حاضر نبود، احضار کرده و هفته آینده قرار است توضیحات سرپرست این تیم را در جلسه جداگانه بشنود.

همچنین کمیته اخلاق کریم باقری را به خاطر تلاش برای آرامش بازیکنان و جلوگیری از درگیری به صورت کتبی و درج در پرونده این مربی مورد تشویق قرار داده است.