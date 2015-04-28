آمادگی ایران برای همکاری با اتریش در موضوع خلع سلاح

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواذظريف وزير امورخارجه كشورمان كه براى حضور در كنفرانس بازنگرى معاهده عدم اشاعه ان پى تى در نيويورك بسر مى برد، صبح امروز با آقاى سباستين كورتس، وزير امور خارجه اتريش ديدار و گفتگو كرد.

ظريف در اين ديدار ضمن تبيين آخرين وضعيت روند مذاكرات هسته اى اظهار داشت: آمريكا و برخى از طرفهاى غربى توجه داشته باشند كه دستيابى به يك توافق جامع و ماندگار لوازمى دارد كه بايد در مواضع اعلامى و البته در عمل مورد توجه دقيق و جدى قرارگيرد .

ظريف با تاكيد بر اهميت موضوع خلع سلاح براى بسيارى از كشورها از جمله كشورهاى عضو جنبش عدم تعهد ، آمادگى كشورمان را براى همكارى در اين باره با طرف اتريشى اعلام کرد.

وى همچنين با برشمردن ظرفيت هاى متنوع همكارى مشترك بين دو كشور ، افزايش رايزني ها و تبادل هيات ها بين دو طرف در سطوح مختلف را ضرورى دانست.

وزير امور خارجه اتريش نيز در اين ديدار ضمن استقبال از پيشرفت هاى اخير در روند مذاكرات هسته اى ايران و كشورهاى ١+٥ تاكيد كرد: كشورهاى عضو اتحاديه اروپا انگيزه لازم را براى دستيابى به توافق جامع دارند و در همين مسير گام بر مى دارند.

سباستين كورتس همكارى و مشورتهاى نزديك بين هياتهاى اعزامى دو كشور را در حوزه هاى مختلف بين المللى ، كنفرانس جارى و اهداف معاهده ان پى تى و بويژه موضوع خلع سلاح هسته اى مهم و سازنده توصيف كرد .

وى سپس با اشاره به زمينه هاى موجود براى ارتقاء مناسبات فيمابين افزود: بزودى هياتى از صاحبان صنايع و تجار علاقمند اتريشى بمنظور گفتگو با طرفهاى ايرانى عازم تهران خواهند شد.

كورتس در پايان اين ديدار بر اهميت همكاريهاى پارلمانى تاكيد و آنرا يكى از حوزه هاى موثر در افزايش مناسبات فيمابين در ابعاد مختلف دانست.